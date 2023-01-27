https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847875402.html
Баку обвинил Тегеран в невыполнении обязательств по охране посольства
Баку обвинил Тегеран в невыполнении обязательств по охране посольства - РИА Новости, 27.01.2023
Баку обвинил Тегеран в невыполнении обязательств по охране посольства
Баку обвинил Иран в невыполнении своих обязательств по обеспечению безопасности посольства Азербайджана в Тегеране, следует из публикации на сайте МИД страны. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:19
2023-01-27T14:19
2023-01-27T15:32
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БАКУ, 27 янв — РИА Новости. Баку обвинил Иран в невыполнении своих обязательств по обеспечению безопасности посольства Азербайджана в Тегеране, следует из публикации на сайте МИД страны.В пятницу утром на здание диппредставительства Азербайджана в Иране напал мужчина с автоматом Калашникова. Погиб начальник службы охраны, ранения получили еще два сотрудника службы безопасности, их состояние оценивается как удовлетворительное.Сотрудник охраны посольства сообщил корреспонденту РИА Новости, что злоумышленник также попытался поджечь автомобиль дипмиссии.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаку на посольство. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что полиция и службы безопасности исламской республики немедленно вмешались и арестовали нападавшего.Сейчас, по словам Канаани, по спецпоручению органов безопасности Ирана и Азербайджана проводится расследование с высокой степенью приоритетности для определения масштабов нападения и его истинных мотивов.Сам мужчина заявил, что атаковал дипмиссию из-за пропажи жены."В месяце фарвардин этого года (1401 иранского года, соответствует 21 марта — 20 апреля 2022 года. — Прим. ред.) моя жена обратилась в посольство Азербайджана в Тегеране и больше не вернулась домой", — цитирует его агентство Tasnim.Как отмечает издание, злоумышленник многократно обращался в дипмиссию, но так и не получил от его сотрудников информацию о местонахождении своей супруги. Поэтому он сделал вывод, что женщина находится на территории посольства и не хочет с ним общаться. В результате мужчина решил пойти в посольство с оружием — автоматом Калашникова, который приобрел заранее.В МИД Азербайджана заявили, что в ближайшее время эвакуируют сотрудников посольства в Тегеране. Президент республики Ильхам Алиев потребовал скорейшего расследования инцидента.
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в мире, азербайджан, тегеран (город), иран, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Тегеран (город), Иран, Ильхам Алиев
14:19 27.01.2023 (обновлено: 15:32 27.01.2023)
Баку обвинил Тегеран в невыполнении обязательств по охране посольства
МИД Азербайджана обвинил Иран в невыполнении обязательств по охране посольства страны
БАКУ, 27 янв — РИА Новости.
Баку обвинил Иран в невыполнении своих обязательств по обеспечению безопасности посольства Азербайджана в Тегеране, следует из публикации на сайте
МИД страны.
"Решительно осуждаем вероломный террористический акт против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Как страна, в которой находится посольство, иранская сторона должна была выполнить свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях, по обеспечению безопасности азербайджанского посольства и его сотрудников", — говорится в заявлении.
В пятницу утром на здание диппредставительства Азербайджана в Иране напал мужчина с автоматом Калашникова. Погиб начальник службы охраны, ранения получили еще два сотрудника службы безопасности, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Сотрудник охраны посольства сообщил корреспонденту РИА Новости, что злоумышленник также попытался поджечь автомобиль дипмиссии.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаку на посольство. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что полиция и службы безопасности исламской республики немедленно вмешались и арестовали нападавшего.
Сейчас, по словам Канаани, по спецпоручению органов безопасности Ирана и Азербайджана
проводится расследование с высокой степенью приоритетности для определения масштабов нападения и его истинных мотивов.
"Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми. На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами", — рассказал глава полицейского управления Тегерана Хосейн Рахими.
Сам мужчина заявил, что атаковал дипмиссию из-за пропажи жены.
"В месяце фарвардин этого года (1401 иранского года, соответствует 21 марта — 20 апреля 2022 года. — Прим. ред.) моя жена обратилась в посольство Азербайджана в Тегеране и больше не вернулась домой", — цитирует его агентство Tasnim.
Как отмечает издание, злоумышленник многократно обращался в дипмиссию, но так и не получил от его сотрудников информацию о местонахождении своей супруги. Поэтому он сделал вывод, что женщина находится на территории посольства и не хочет с ним общаться. В результате мужчина решил пойти в посольство с оружием — автоматом Калашникова, который приобрел заранее.
В МИД Азербайджана заявили, что в ближайшее время эвакуируют сотрудников посольства в Тегеране. Президент республики Ильхам Алиев
потребовал скорейшего расследования инцидента.