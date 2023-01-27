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Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль - РИА Новости, 27.01.2023
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Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль
Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль - РИА Новости, 27.01.2023
Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль
Мужчина, напавший в пятницу утром на посольство Азербайджана в Тегеране, пытался также поджечь стоящий рядом служебный автомобиль, принадлежащий посольству,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:59
2023-01-27T12:29
в мире
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иран
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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости. Мужчина, напавший в пятницу утром на посольство Азербайджана в Тегеране, пытался также поджечь стоящий рядом служебный автомобиль, принадлежащий посольству, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами". Это совпадает с данными охраны посольства, с которой поговорил корреспондент агентства. "Нападение было совершено из личных побуждений. У него при себе было оружие, и он пытался поджечь автомобиль, принадлежащий посольству", - рассказал собеседник. В настоящее время ситуация в районе посольства Азербайджана в столице Ирана безопасная, полиция обеспечивает охрану вокруг дипмиссии.
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в мире, азербайджан, иран, тегеран (город)
В мире, Азербайджан, Иран, Тегеран (город)
11:59 27.01.2023 (обновлено: 12:29 27.01.2023)
 
Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль

Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь служебный автомобиль

© AFP 2023Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране
Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023
Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости. Мужчина, напавший в пятницу утром на посольство Азербайджана в Тегеране, пытался также поджечь стоящий рядом служебный автомобиль, принадлежащий посольству, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами".
Это совпадает с данными охраны посольства, с которой поговорил корреспондент агентства. "Нападение было совершено из личных побуждений. У него при себе было оружие, и он пытался поджечь автомобиль, принадлежащий посольству", - рассказал собеседник.
В настоящее время ситуация в районе посольства Азербайджана в столице Ирана безопасная, полиция обеспечивает охрану вокруг дипмиссии.
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Вчера, 11:52
МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране
 
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