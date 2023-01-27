https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847810936.html
Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль
Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль - РИА Новости, 27.01.2023
Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль
Мужчина, напавший в пятницу утром на посольство Азербайджана в Тегеране, пытался также поджечь стоящий рядом служебный автомобиль, принадлежащий посольству,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:59
2023-01-27T11:59
2023-01-27T12:29
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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости. Мужчина, напавший в пятницу утром на посольство Азербайджана в Тегеране, пытался также поджечь стоящий рядом служебный автомобиль, принадлежащий посольству, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами". Это совпадает с данными охраны посольства, с которой поговорил корреспондент агентства. "Нападение было совершено из личных побуждений. У него при себе было оружие, и он пытался поджечь автомобиль, принадлежащий посольству", - рассказал собеседник. В настоящее время ситуация в районе посольства Азербайджана в столице Ирана безопасная, полиция обеспечивает охрану вокруг дипмиссии.
https://ria.ru/20230127/napadenie-1847806519.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан, иран, тегеран (город)
В мире, Азербайджан, Иран, Тегеран (город)
11:59 27.01.2023 (обновлено: 12:29 27.01.2023)
Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль
Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь служебный автомобиль
ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости. Мужчина, напавший в пятницу утром на посольство Азербайджана в Тегеране, пытался также поджечь стоящий рядом служебный автомобиль, принадлежащий посольству, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. По словам главы полицейского управления Тегерана
, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами".
Это совпадает с данными охраны посольства, с которой поговорил корреспондент агентства. "Нападение было совершено из личных побуждений. У него при себе было оружие, и он пытался поджечь автомобиль, принадлежащий посольству", - рассказал собеседник.
В настоящее время ситуация в районе посольства Азербайджана в столице Ирана безопасная, полиция обеспечивает охрану вокруг дипмиссии.