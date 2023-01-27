https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847766990.html

На посольство Азербайджана в Иране совершили вооруженное нападение

На посольство Азербайджана в Иране совершили вооруженное нападение - РИА Новости, 27.01.2023

На посольство Азербайджана в Иране совершили вооруженное нападение

На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:58

2023-01-27T09:58

2023-01-27T13:23

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БАКУ, 27 янв — РИА Новости. На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение, сообщила пресс-служба МИД республики."Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны", — добавили в ведомстве.Кроме того, ранения получили еще два сотрудника службы безопасности, их состояние оценивается как удовлетворительное.Сотрудник охраны посольства сообщил корреспонденту РИА Новости, что злоумышленник также попытался поджечь автомобиль дипмиссии.Нападение произошло в 7:30 утра по московскому времени.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаку на посольство. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что полиция и службы безопасности Исламской республики "немедленно вмешались и арестовали нападавшего". Сейчас, по словам Канаани, по спецпоручению органов безопасности Ирана и Азербайджана проводится расследование с высокой степенью приоритетности для определения масштабов нападения и его истинных мотивов."Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми. На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами", — рассказал глава полицейского управления Тегерана Хосейн Рахими.Сам мужчина заявил, что атаковал дипмиссию из-за пропажи жены.Как отмечает издание, злоумышленник многократно обращался в дипмиссию, но так и не получил от его сотрудников информацию о местонахождении своей супруги. Поэтому он сделал вывод, что женщина находится на территории посольства и не хочет с ним общаться. В результате мужчина решил пойти в посольство с оружием — автоматом Калашникова, который приобрел заранее.В МИД Азербайджана заявили, что в ближайшее время эвакуируют сотрудников посольства в Тегеране. Президент республики Ильхам Алиев потребовал скорейшего расследования инцидента.

https://radiosputnik.ria.ru/20211220/belorussiya-1764588830.html

https://ria.ru/20230111/parizh-1844049922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, иран