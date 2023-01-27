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На посольство Азербайджана в Иране совершили вооруженное нападение - РИА Новости, 27.01.2023
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На посольство Азербайджана в Иране совершили вооруженное нападение
На посольство Азербайджана в Иране совершили вооруженное нападение - РИА Новости, 27.01.2023
На посольство Азербайджана в Иране совершили вооруженное нападение
На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:58
2023-01-27T13:23
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БАКУ, 27 янв — РИА Новости. На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение, сообщила пресс-служба МИД республики."Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны", — добавили в ведомстве.Кроме того, ранения получили еще два сотрудника службы безопасности, их состояние оценивается как удовлетворительное.Сотрудник охраны посольства сообщил корреспонденту РИА Новости, что злоумышленник также попытался поджечь автомобиль дипмиссии.Нападение произошло в 7:30 утра по московскому времени.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаку на посольство. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что полиция и службы безопасности Исламской республики "немедленно вмешались и арестовали нападавшего". Сейчас, по словам Канаани, по спецпоручению органов безопасности Ирана и Азербайджана проводится расследование с высокой степенью приоритетности для определения масштабов нападения и его истинных мотивов."Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми. На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами", — рассказал глава полицейского управления Тегерана Хосейн Рахими.Сам мужчина заявил, что атаковал дипмиссию из-за пропажи жены.Как отмечает издание, злоумышленник многократно обращался в дипмиссию, но так и не получил от его сотрудников информацию о местонахождении своей супруги. Поэтому он сделал вывод, что женщина находится на территории посольства и не хочет с ним общаться. В результате мужчина решил пойти в посольство с оружием — автоматом Калашникова, который приобрел заранее.В МИД Азербайджана заявили, что в ближайшее время эвакуируют сотрудников посольства в Тегеране. Президент республики Ильхам Алиев потребовал скорейшего расследования инцидента.
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в мире, азербайджан, иран
В мире, Азербайджан, Иран
09:58 27.01.2023 (обновлено: 13:23 27.01.2023)
 
На посольство Азербайджана в Иране совершили вооруженное нападение

На посольство Азербайджана в Иране совершили вооруженное нападение, погиб человек

© AFP 2023Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране
Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023
Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 янв — РИА Новости. На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение, сообщила пресс-служба МИД республики.
"Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны", — добавили в ведомстве.
Кроме того, ранения получили еще два сотрудника службы безопасности, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Сотрудник охраны посольства сообщил корреспонденту РИА Новости, что злоумышленник также попытался поджечь автомобиль дипмиссии.
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На белорусское посольство в Лондоне напали радикалы, есть пострадавшие
Нападение произошло в 7:30 утра по московскому времени.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаку на посольство. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что полиция и службы безопасности Исламской республики "немедленно вмешались и арестовали нападавшего".
Сейчас, по словам Канаани, по спецпоручению органов безопасности Ирана и Азербайджана проводится расследование с высокой степенью приоритетности для определения масштабов нападения и его истинных мотивов.
"Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми. На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами", — рассказал глава полицейского управления Тегерана Хосейн Рахими.
Сам мужчина заявил, что атаковал дипмиссию из-за пропажи жены.

"В месяце фарвардин этого года (1401 иранского года, соответствует 21 марта — 20 апреля 2022 года. — Прим. ред.) моя жена обратилась в посольство Азербайджана в Тегеране и больше не вернулась домой", — цитирует его агентство Tasnim.

Как отмечает издание, злоумышленник многократно обращался в дипмиссию, но так и не получил от его сотрудников информацию о местонахождении своей супруги. Поэтому он сделал вывод, что женщина находится на территории посольства и не хочет с ним общаться. В результате мужчина решил пойти в посольство с оружием — автоматом Калашникова, который приобрел заранее.
В МИД Азербайджана заявили, что в ближайшее время эвакуируют сотрудников посольства в Тегеране. Президент республики Ильхам Алиев потребовал скорейшего расследования инцидента.
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