https://ria.ru/20230127/posol-1847993569.html

Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель

Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель - РИА Новости, 28.01.2023

Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель

Москва предписала послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть Россию в течение двух недель, говорится в сообщении Министерства иностранных дел. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-27T18:49

2023-01-27T18:49

2023-01-28T01:37

россия

латвия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

рига

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва предписала послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть Россию в течение двух недель, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.Уточняется, что сегодня в МИД вызвали временную поверенную в делах Латвии из-за решения Риги понизить уровень дипломатических отношений между странами. В министерстве ей выразили решительный протест и подчеркнули, что обоснование такого шага ссылками на некую "солидарность" с другими странами Прибалтики не принимается. В ведомстве отметили, что "солидарность" между этими государствами заключается в тотальной русофобии и стремлении инициировать враждебные шаги в отношении Москвы. Это желание, в свою очередь, активно поощряется Соединенными Штатами и другими недружественными для России странами, подчеркнули в МИД.В МИД заявили, что провокационный демарш Риги по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия. При этом в ведомстве отметили, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на руководстве республики. Там добавили, что отношения между странами уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии. Речь идет в том числе о полной зачистке русскоязычного информационного пространства, ликвидации советского мемориального и культурного наследия, а также уголовном преследовании соотечественников.В понедельник Министерство иностранных дел России сообщило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на разрыв отношений между странами.В свою очередь, Латвия "в знак солидарности" с Эстонией решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Послу в Риге предписали покинуть страну до 24 февраля.

https://ria.ru/20230124/isteriya-1847076716.html

https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, рига