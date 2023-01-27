https://ria.ru/20230127/posol-1847993569.html
Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель
Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель - РИА Новости, 28.01.2023
Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель
Москва предписала послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть Россию в течение двух недель, говорится в сообщении Министерства иностранных дел. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-27T18:49
2023-01-27T18:49
2023-01-28T01:37
россия
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
рига
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва предписала послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть Россию в течение двух недель, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.Уточняется, что сегодня в МИД вызвали временную поверенную в делах Латвии из-за решения Риги понизить уровень дипломатических отношений между странами. В министерстве ей выразили решительный протест и подчеркнули, что обоснование такого шага ссылками на некую "солидарность" с другими странами Прибалтики не принимается. В ведомстве отметили, что "солидарность" между этими государствами заключается в тотальной русофобии и стремлении инициировать враждебные шаги в отношении Москвы. Это желание, в свою очередь, активно поощряется Соединенными Штатами и другими недружественными для России странами, подчеркнули в МИД.В МИД заявили, что провокационный демарш Риги по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия. При этом в ведомстве отметили, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на руководстве республики. Там добавили, что отношения между странами уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии. Речь идет в том числе о полной зачистке русскоязычного информационного пространства, ликвидации советского мемориального и культурного наследия, а также уголовном преследовании соотечественников.В понедельник Министерство иностранных дел России сообщило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на разрыв отношений между странами.В свою очередь, Латвия "в знак солидарности" с Эстонией решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Послу в Риге предписали покинуть страну до 24 февраля.
https://ria.ru/20230124/isteriya-1847076716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, рига
Россия, Латвия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Рига
18:49 27.01.2023 (обновлено: 01:37 28.01.2023)
Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель
МИД потребовал от посла Латвии Риекстиньша покинуть Россию в течение двух недель
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Москва предписала послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть Россию в течение двух недель, говорится в сообщении
Министерства иностранных дел.
Уточняется, что сегодня в МИД
вызвали временную поверенную в делах Латвии из-за решения Риги понизить уровень дипломатических отношений между странами. В министерстве ей выразили решительный протест и подчеркнули, что обоснование такого шага ссылками на некую "солидарность" с другими странами Прибалтики не принимается.
В ведомстве отметили, что "солидарность" между этими государствами заключается в тотальной русофобии и стремлении инициировать враждебные шаги в отношении Москвы. Это желание, в свою очередь, активно поощряется Соединенными Штатами и другими недружественными для России странами, подчеркнули в МИД.
"При этом латвийскому ВПД было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты (24 февраля. — Прим. ред.) завершения послами своих миссий. Послу Латвии Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель", — сообщили в министерстве.
В МИД заявили, что провокационный демарш Риги по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия. При этом в ведомстве отметили, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на руководстве республики. Там добавили, что отношения между странами уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии. Речь идет в том числе о полной зачистке русскоязычного информационного пространства, ликвидации советского мемориального и культурного наследия, а также уголовном преследовании соотечественников.
В понедельник Министерство иностранных дел России сообщило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на разрыв отношений между странами.
В свою очередь, Латвия "в знак солидарности" с Эстонией решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Послу в Риге предписали покинуть страну до 24 февраля.