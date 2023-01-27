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В МИД порекомендовали новому послу США не вмешиваться в дела России

В МИД порекомендовали новому послу США не вмешиваться в дела России - РИА Новости, 27.01.2023

В МИД порекомендовали новому послу США не вмешиваться в дела России

Москва надеется, что новый посол США в России Линн Трейси не будет вмешиваться во внутренние дела РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:31

2023-01-27T15:31

2023-01-27T15:55

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

линн трейси

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва надеется, что новый посол США в России Линн Трейси не будет вмешиваться во внутренние дела РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола… Вмешательство в наши внутренние дела под вывеской работы с гражданским обществом мгновенно превратило этого персонажа в изгоя. Не советовала бы новому послу идти по этому ошибочному пути", - отметила Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20230127/vstrecha-1847916172.html

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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, мария захарова, в мире