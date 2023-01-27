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В МИД порекомендовали новому послу США не вмешиваться в дела России
В МИД порекомендовали новому послу США не вмешиваться в дела России - РИА Новости, 27.01.2023
В МИД порекомендовали новому послу США не вмешиваться в дела России
Москва надеется, что новый посол США в России Линн Трейси не будет вмешиваться во внутренние дела РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:31
2023-01-27T15:31
2023-01-27T15:55
россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
линн трейси
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва надеется, что новый посол США в России Линн Трейси не будет вмешиваться во внутренние дела РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола… Вмешательство в наши внутренние дела под вывеской работы с гражданским обществом мгновенно превратило этого персонажа в изгоя. Не советовала бы новому послу идти по этому ошибочному пути", - отметила Захарова на брифинге.
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, мария захарова, в мире
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Линн Трейси, Мария Захарова, В мире
15:31 27.01.2023 (обновлено: 15:55 27.01.2023)
В МИД порекомендовали новому послу США не вмешиваться в дела России
Захарова порекомендовала новому послу США Трейси не вмешиваться во внутренние дела России