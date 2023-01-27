https://ria.ru/20230127/pomosch-1847888399.html

Бельгия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Бельгия объявила о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 27.01.2023

Бельгия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Правительство Бельгии объявило в пятницу о новом пакете военной помощи Украине на 92 миллиона евро, в который войдут ракеты для систем ПВО, бронированные... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:41

2023-01-27T14:41

2023-01-27T15:15

в мире

бельгия

украина

оружие

александр де кроо

людивин дедондер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Правительство Бельгии объявило в пятницу о новом пакете военной помощи Украине на 92 миллиона евро, в который войдут ракеты для систем ПВО, бронированные армейские автомобили, грузовики, гранатометы и стрелковое окружение.Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо уточнил, что все поставляемое вооружение было предварительно согласовано с украинской стороной, которая обратилась с соответствующими запросами.Министр обороны не стала раскрывать детали поставок, отметив лишь, что речь идет о ракетах, гранатометах, противотанковых боеприпасах, бронированных автомобилях и грузовиках для украинской армии. Вооружение, которое вошло в новый пакет помощи, уже поступило на склады и готово к поставкам. Автомобильная техника будет поставлена в ближайшие недели, когда бельгийская армия получит замену.Ранее сообщалось, что в пакет новой помощи войдут управляемые ракеты производства США класса "воздух-воздух" AIM-120, которые использовались для бельгийских истребителей-бомбардировщиков F-16. На Украине эти ракеты планируется интегрировать в системы ПВО NASAMS, которые ранее были поставлены Киеву. Сколько таких ракет будет поставлено, не сообщается. При этом СМИ сообщили, что Бельгия располагает очень ограниченным запасом этих ракет, однако на Брюссель "было оказано слишком сильное давление" с целью их передачи Киеву.Кроме того, Бельгия намерена передать Украине ручные противотанковые гранатометы M72, противотанковые боеприпасы, штурмовые винтовки Scar и автоматическое оружие местного производства.

https://ria.ru/20230127/udar-1847883832.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

бельгия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бельгия, украина, оружие, александр де кроо, людивин дедондер