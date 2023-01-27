https://ria.ru/20230127/pomilovanie-1847813091.html

Песков не стал комментировать помилование осужденных, участвующих в СВО

Песков не стал комментировать помилование осужденных, участвующих в СВО - РИА Новости, 27.01.2023

Песков не стал комментировать помилование осужденных, участвующих в СВО

Помилование экс-осужденных, участвующих в спецоперации, проводится в соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:02

2023-01-27T12:02

2023-01-27T12:39

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

безопасность

россия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Помилование экс-осужденных, участвующих в спецоперации, проводится в соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", - ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что осужденные, участвующие в спецоперации, были помилованы уже на фронте.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи о запрете дискредитации добровольцев-участников СВО, в том числе бывших осужденных.

https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html

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Кирилл Волков

дмитрий песков, безопасность, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр