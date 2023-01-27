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Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 27.01.2023
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Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа
Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 27.01.2023
Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа
Житель города Суража в Брянской области, обвиняемый в диверсии с поджогом релейного шкафа на железнодорожном переезде, арестован, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:16
2023-01-27T16:37
происшествия
брянская область
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БРЯНСК, 27 янв – РИА Новости. Житель города Суража в Брянской области, обвиняемый в диверсии с поджогом релейного шкафа на железнодорожном переезде, арестован, сообщает пресс-служба областного суда."Обвиняемый в диверсии житель Суража заключен под стражу. По версии обвинения, мужчина в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации совершил поджог релейного шкафа на железнодорожном переезде в Суражском районе, что привело к разрушению объекта транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Советский районный суд Брянска в пятницу рассмотрел ходатайство следственного отдела УФСБ России по Брянской области об избрании меры пресечения 25-летнему жителю и арестовал его на 1 месяц 26 суток, сообщает суд. Постановление суда не вступило в силу.
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
16:16 27.01.2023 (обновлено: 16:37 27.01.2023)
 
Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа

Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в диверсии с поджогом релейного шкафа

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БРЯНСК, 27 янв – РИА Новости. Житель города Суража в Брянской области, обвиняемый в диверсии с поджогом релейного шкафа на железнодорожном переезде, арестован, сообщает пресс-служба областного суда.
"Обвиняемый в диверсии житель Суража заключен под стражу. По версии обвинения, мужчина в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации совершил поджог релейного шкафа на железнодорожном переезде в Суражском районе, что привело к разрушению объекта транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Советский районный суд Брянска в пятницу рассмотрел ходатайство следственного отдела УФСБ России по Брянской области об избрании меры пресечения 25-летнему жителю и арестовал его на 1 месяц 26 суток, сообщает суд. Постановление суда не вступило в силу.
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