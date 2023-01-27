https://ria.ru/20230127/podzhog-1847936328.html

Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа

Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 27.01.2023

Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа

Житель города Суража в Брянской области, обвиняемый в диверсии с поджогом релейного шкафа на железнодорожном переезде, арестован, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:16

2023-01-27T16:16

2023-01-27T16:37

происшествия

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

БРЯНСК, 27 янв – РИА Новости. Житель города Суража в Брянской области, обвиняемый в диверсии с поджогом релейного шкафа на железнодорожном переезде, арестован, сообщает пресс-служба областного суда."Обвиняемый в диверсии житель Суража заключен под стражу. По версии обвинения, мужчина в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации совершил поджог релейного шкафа на железнодорожном переезде в Суражском районе, что привело к разрушению объекта транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Советский районный суд Брянска в пятницу рассмотрел ходатайство следственного отдела УФСБ России по Брянской области об избрании меры пресечения 25-летнему жителю и арестовал его на 1 месяц 26 суток, сообщает суд. Постановление суда не вступило в силу.

https://ria.ru/20230127/metro-1847804212.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область