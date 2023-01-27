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Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа
Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 27.01.2023
Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа
Житель города Суража в Брянской области, обвиняемый в диверсии с поджогом релейного шкафа на железнодорожном переезде, арестован, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:16
2023-01-27T16:16
2023-01-27T16:37
происшествия
брянская область
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БРЯНСК, 27 янв – РИА Новости. Житель города Суража в Брянской области, обвиняемый в диверсии с поджогом релейного шкафа на железнодорожном переезде, арестован, сообщает пресс-служба областного суда."Обвиняемый в диверсии житель Суража заключен под стражу. По версии обвинения, мужчина в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации совершил поджог релейного шкафа на железнодорожном переезде в Суражском районе, что привело к разрушению объекта транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Советский районный суд Брянска в пятницу рассмотрел ходатайство следственного отдела УФСБ России по Брянской области об избрании меры пресечения 25-летнему жителю и арестовал его на 1 месяц 26 суток, сообщает суд. Постановление суда не вступило в силу.
https://ria.ru/20230127/metro-1847804212.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
16:16 27.01.2023 (обновлено: 16:37 27.01.2023)
Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге релейного шкафа
Под Брянском арестовали мужчину, обвиняемого в диверсии с поджогом релейного шкафа