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В ГД внесли проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах - РИА Новости, 27.01.2023
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В ГД внесли проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах
В ГД внесли проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах - РИА Новости, 27.01.2023
В ГД внесли проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах
Правительство РФ внесло в Госдуму проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, а также о прожиточном... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:09
2023-01-27T17:23
общество
россия
украина
донецкая народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом устанавливаются особенности предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан. В целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законопроектом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года", - указывается в пояснительных материалах. В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам. Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством. Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. "В целях сохранения мер социальной защиты, установленных законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, проживавших на момент определения статуса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, законопроектом предлагается распространить на них меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для аналогичных категорий граждан", - отмечается в документе.
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общество, россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф
Общество, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ
17:09 27.01.2023 (обновлено: 17:23 27.01.2023)
 
В ГД внесли проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах

В ГД внесли проект закона о мерах поддержки и прожиточном минимуме в новых регионах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом устанавливаются особенности предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан. В целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законопроектом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года", - указывается в пояснительных материалах.
В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам.
Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством.
Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года.
"В целях сохранения мер социальной защиты, установленных законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, проживавших на момент определения статуса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, законопроектом предлагается распространить на них меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для аналогичных категорий граждан", - отмечается в документе.
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