https://ria.ru/20230127/podderzhka-1847955334.html

В ГД внесли проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах

В ГД внесли проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах - РИА Новости, 27.01.2023

В ГД внесли проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах

Правительство РФ внесло в Госдуму проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, а также о прожиточном... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:09

2023-01-27T17:09

2023-01-27T17:23

общество

россия

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донецкая народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом устанавливаются особенности предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан. В целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законопроектом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года", - указывается в пояснительных материалах. В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам. Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством. Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. "В целях сохранения мер социальной защиты, установленных законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, проживавших на момент определения статуса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, законопроектом предлагается распространить на них меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для аналогичных категорий граждан", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230127/vremya-1847820793.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф