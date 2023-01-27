https://ria.ru/20230127/pentagon-1847739562.html
Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали
Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали - РИА Новости, 27.01.2023
Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали
Американские военные провели наступательную операцию в Сомали, ликвидировав ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T01:34
2023-01-27T01:34
2023-01-27T01:34
сомали
россия
сша
ллойд остин
исламское государство
министерство обороны сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788872456_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_35c4c958263b7615e45ec93bb8e6f463.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Американские военные провели наступательную операцию в Сомали, ликвидировав ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), включая местного главаря ИГ*, говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Отмечается, что Аль-Судани был ответственным за усиление присутствия ИГ* в Африке и за финансирование террористических атак "Исламского государства"* по всему миру, включая Афганистан. Операция прошла 25 января в соответствии с "распоряжением президента". В результате операции никто из мирных жителей не пострадал.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230120/afganistan-1846186852.html
сомали
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788872456_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_200bc69d4dd8e288ce129ca1b2458d47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сомали, россия, сша, ллойд остин, исламское государство, министерство обороны сша, в мире
Сомали, Россия, США, Ллойд Остин, Исламское государство, Министерство обороны США, В мире
Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали
Глава Пентагона Остин: военные провели операцию в Сомали, ликвидировав главаря ИГ*