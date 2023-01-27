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Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали - РИА Новости, 27.01.2023
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Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали
Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали - РИА Новости, 27.01.2023
Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали
Американские военные провели наступательную операцию в Сомали, ликвидировав ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T01:34
2023-01-27T01:34
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Американские военные провели наступательную операцию в Сомали, ликвидировав ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), включая местного главаря ИГ*, говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Отмечается, что Аль-Судани был ответственным за усиление присутствия ИГ* в Африке и за финансирование террористических атак "Исламского государства"* по всему миру, включая Афганистан. Операция прошла 25 января в соответствии с "распоряжением президента". В результате операции никто из мирных жителей не пострадал.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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сомали, россия, сша, ллойд остин, исламское государство, министерство обороны сша, в мире
Сомали, Россия, США, Ллойд Остин, Исламское государство, Министерство обороны США, В мире
01:34 27.01.2023
 
Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали

Глава Пентагона Остин: военные провели операцию в Сомали, ликвидировав главаря ИГ*

© AP Photo / Stephen B. MortonАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Stephen B. Morton
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Американские военные провели наступательную операцию в Сомали, ликвидировав ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), включая местного главаря ИГ*, говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина.
"Военные США провели наступательную операцию на севере Сомали, в результате которой были убиты несколько членов ИГ*, включая Билала-аль-Судани, лидера ИГ* в Сомали и ключевого координатора в глобальной сети ИГ*", - указано в опубликованном заявлении главы Пентагона.
Отмечается, что Аль-Судани был ответственным за усиление присутствия ИГ* в Африке и за финансирование террористических атак "Исламского государства"* по всему миру, включая Афганистан.
Операция прошла 25 января в соответствии с "распоряжением президента". В результате операции никто из мирных жителей не пострадал.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 11:19
В МИД заявили, что США тайно спонсируют ИГ*
 
СомалиРоссияСШАЛлойд ОстинИсламское государствоМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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