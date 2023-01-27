https://ria.ru/20230127/pentagon-1847739562.html

Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали

Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали - РИА Новости, 27.01.2023

Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали

Американские военные провели наступательную операцию в Сомали, ликвидировав ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T01:34

2023-01-27T01:34

2023-01-27T01:34

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Американские военные провели наступательную операцию в Сомали, ликвидировав ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), включая местного главаря ИГ*, говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Отмечается, что Аль-Судани был ответственным за усиление присутствия ИГ* в Африке и за финансирование террористических атак "Исламского государства"* по всему миру, включая Афганистан. Операция прошла 25 января в соответствии с "распоряжением президента". В результате операции никто из мирных жителей не пострадал.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230120/afganistan-1846186852.html

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сомали, россия, сша, ллойд остин, исламское государство, министерство обороны сша, в мире