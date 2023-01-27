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Умер оператор Леван Пааташвили, снимавший "Сибириаду" - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
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Умер оператор Леван Пааташвили, снимавший "Сибириаду"
Умер оператор Леван Пааташвили, снимавший "Сибириаду" - РИА Новости, 27.01.2023
Умер оператор Леван Пааташвили, снимавший "Сибириаду"
В возрасте 96 лет умер Леван Пааташвили, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:33
2023-01-27T15:33
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В возрасте 96 лет умер Леван Пааташвили, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. В 1964 — 1980 годах Пааташвили работал на "Мосфильме". Он снял картины "До свидания, мальчики", "Бег", "Романс о влюблённых", "Сибириада". "В каждом фильме он экспериментирует — меняются интенсивность цвета, движение камеры, рисунок освещения", — рассказывают в Союзе кинематографистов. Пааташвили — лауреат Государственной премии СССР, награжден Призом Мирона Черненко "Слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России, Премией киноизобразительного искусства "Белый квадрат".
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
15:33 27.01.2023
 
Умер оператор Леван Пааташвили, снимавший "Сибириаду"

Снимавший "Сибириаду" оператор Леван Пааташвили умер в возрасте 96 лет

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкОператор и художник Леван Пааташвили
Оператор и художник Леван Пааташвили - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В возрасте 96 лет умер Леван Пааташвили, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
"Настоящий профессионал, талантливый кинооператор, чуткий, отзывчивый, умеющий сопереживать и помогать другим", — говорится в некрологе.
В 1964 — 1980 годах Пааташвили работал на "Мосфильме". Он снял картины "До свидания, мальчики", "Бег", "Романс о влюблённых", "Сибириада".
"В каждом фильме он экспериментирует — меняются интенсивность цвета, движение камеры, рисунок освещения", — рассказывают в Союзе кинематографистов.
Пааташвили — лауреат Государственной премии СССР, награжден Призом Мирона Черненко "Слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России, Премией киноизобразительного искусства "Белый квадрат".
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