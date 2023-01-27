https://ria.ru/20230127/paatashvili-1847909379.html

Умер оператор Леван Пааташвили, снимавший "Сибириаду"

Умер оператор Леван Пааташвили, снимавший "Сибириаду" - РИА Новости, 27.01.2023

Умер оператор Леван Пааташвили, снимавший "Сибириаду"

В возрасте 96 лет умер Леван Пааташвили, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:33

2023-01-27T15:33

2023-01-27T15:33

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В возрасте 96 лет умер Леван Пааташвили, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. В 1964 — 1980 годах Пааташвили работал на "Мосфильме". Он снял картины "До свидания, мальчики", "Бег", "Романс о влюблённых", "Сибириада". "В каждом фильме он экспериментирует — меняются интенсивность цвета, движение камеры, рисунок освещения", — рассказывают в Союзе кинематографистов. Пааташвили — лауреат Государственной премии СССР, награжден Призом Мирона Черненко "Слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России, Премией киноизобразительного искусства "Белый квадрат".

https://ria.ru/20230124/klimov-1847135664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы