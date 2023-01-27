https://ria.ru/20230127/otpusk-1847833038.html

Женщинам с детьми предложили дать право на дополнительный отпуск

Женщинам с детьми предложили дать право на дополнительный отпуск - РИА Новости, 27.01.2023

Женщинам с детьми предложили дать право на дополнительный отпуск

Женщины с детьми могли бы получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск или неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты, считает зампред... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:50

2023-01-27T12:50

2023-01-27T17:37

общество

александр шершуков

федерация независимых профсоюзов россии

россия

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Женщины с детьми могли бы получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск или неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты, считает зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. "Если же говорить по поводу того, какие предложения в трудовом законодательстве можно было бы включить для... облегчения положения работающих женщин, это возможное неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты или дополнительные оплачиваемые отпуска для работающих женщин с несовершеннолетними детьми", — отметил Шершуков на круглом столе партии "Новые люди" по вопросу совершенствования трудового законодательства в интересах женщин. Он также обратил внимание на несоответствие режима работы детсадов и школ и рабочего режима матерей. По мнению Шершукова, в ТК можно было бы включить возможность или даже обязанность удобного режима рабочего времени для женщин и мужчин, воспитывающих детей дошкольного и младшего школьного возраста.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр шершуков, федерация независимых профсоюзов россии, россия