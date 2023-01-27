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В десяти областях Украины применяют аварийные отключения электроэнергии

В десяти областях Украины применяют аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 27.01.2023

В десяти областях Украины применяют аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения применяются в 10 областях Украины из-за превышения лимитов потребления, сообщили в национальной компании "Укрэнерго". РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:28

2023-01-27T12:28

2023-01-27T12:28

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аварийные отключения применяются в 10 областях Украины из-за превышения лимитов потребления, сообщили в национальной компании "Укрэнерго". Накануне "Укрэнерго" сообщало о повреждении энергообъектов в южном, центральном, юго-западном регионах. "Уже сейчас диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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в мире, жкх, украина, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы рф