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В десяти областях Украины применяют аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 27.01.2023
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В десяти областях Украины применяют аварийные отключения электроэнергии
В десяти областях Украины применяют аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 27.01.2023
В десяти областях Украины применяют аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения применяются в 10 областях Украины из-за превышения лимитов потребления, сообщили в национальной компании "Укрэнерго". РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:28
2023-01-27T12:28
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украина
владимир зеленский
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аварийные отключения применяются в 10 областях Украины из-за превышения лимитов потребления, сообщили в национальной компании "Укрэнерго". Накануне "Укрэнерго" сообщало о повреждении энергообъектов в южном, центральном, юго-западном регионах. "Уже сейчас диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, жкх, украина, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Украина, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
12:28 27.01.2023
 
В десяти областях Украины применяют аварийные отключения электроэнергии

"Укрэнерго" сообщило, что в десяти областях применяют аварийные отключения электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аварийные отключения применяются в 10 областях Украины из-за превышения лимитов потребления, сообщили в национальной компании "Укрэнерго".
Накануне "Укрэнерго" сообщало о повреждении энергообъектов в южном, центральном, юго-западном регионах.
"Уже сейчас диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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