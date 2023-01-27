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Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле
Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2023
Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле
Президент США Джо Байден не хочет использовать свой "ключ" от киевского режима для прекращения конфликта, выбирая путь накачивания этой страны оружием, заявил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:09
2023-01-27T12:09
2023-01-27T12:41
специальная военная операция на украине
сша
джо байден
россия
дмитрий песков
политика
украина
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет использовать свой "ключ" от киевского режима для прекращения конфликта, выбирая путь накачивания этой страны оружием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вместе с тем, сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием, и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. Трамп также многократно предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в Третью мировую войну, и говорил, что, останься он президентом, боевых действий бы не произошло.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, джо байден, россия, дмитрий песков, политика, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Джо Байден, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Украина
12:09 27.01.2023 (обновлено: 12:41 27.01.2023)
Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле
Песков: Байден выбрал путь накачивания Киеву оружием вместо прекращения конфликта