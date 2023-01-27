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Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/oruzhie-1847817059.html
Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле
Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2023
Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле
Президент США Джо Байден не хочет использовать свой "ключ" от киевского режима для прекращения конфликта, выбирая путь накачивания этой страны оружием, заявил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:09
2023-01-27T12:41
специальная военная операция на украине
сша
джо байден
россия
дмитрий песков
политика
украина
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет использовать свой "ключ" от киевского режима для прекращения конфликта, выбирая путь накачивания этой страны оружием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вместе с тем, сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием, и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. Трамп также многократно предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в Третью мировую войну, и говорил, что, останься он президентом, боевых действий бы не произошло.
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сша, джо байден, россия, дмитрий песков, политика, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Джо Байден, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Украина
12:09 27.01.2023 (обновлено: 12:41 27.01.2023)
 
Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле

Песков: Байден выбрал путь накачивания Киеву оружием вместо прекращения конфликта

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет использовать свой "ключ" от киевского режима для прекращения конфликта, выбирая путь накачивания этой страны оружием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вместе с тем, сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием, и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. Трамп также многократно предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в Третью мировую войну, и говорил, что, останься он президентом, боевых действий бы не произошло.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАДжо БайденРоссияДмитрий ПесковПолитикаУкраина
 
 
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