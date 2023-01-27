https://ria.ru/20230127/oruzhie-1847817059.html

Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле

Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2023

Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле

Президент США Джо Байден не хочет использовать свой "ключ" от киевского режима для прекращения конфликта, выбирая путь накачивания этой страны оружием, заявил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:09

2023-01-27T12:09

2023-01-27T12:41

специальная военная операция на украине

сша

джо байден

россия

дмитрий песков

политика

украина

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет использовать свой "ключ" от киевского режима для прекращения конфликта, выбирая путь накачивания этой страны оружием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вместе с тем, сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием, и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. Трамп также многократно предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в Третью мировую войну, и говорил, что, останься он президентом, боевых действий бы не произошло.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

сша

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, джо байден, россия, дмитрий песков, политика, украина