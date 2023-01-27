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МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана
МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана - РИА Новости, 27.01.2023
МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана
Посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов венгерского премьер-министра Виктора Орбана об Украине, заявил представитель... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:51
2023-01-27T22:51
2023-01-27T22:51
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виктор орбан
олег николенко
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов венгерского премьер-министра Виктора Орбана об Украине, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко. Николенко заявил, что Орбан, общаясь с журналистами, сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Представитель МИД утверждает, что Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно осложняя возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами. Николенко также подчеркнул, что Киев оставляет за собой право на принятие "других мер реагирования", не уточнив их характер.
https://ria.ru/20230127/vengriya-1847986675.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, олег николенко, афганистан
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Олег Николенко, Афганистан
МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана
МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана о "ничейной земле"