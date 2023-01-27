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МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана - РИА Новости, 27.01.2023
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МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана
МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана - РИА Новости, 27.01.2023
МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана
Посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов венгерского премьер-министра Виктора Орбана об Украине, заявил представитель... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:51
2023-01-27T22:51
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
олег николенко
афганистан
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов венгерского премьер-министра Виктора Орбана об Украине, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко. Николенко заявил, что Орбан, общаясь с журналистами, сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Представитель МИД утверждает, что Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно осложняя возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами. Николенко также подчеркнул, что Киев оставляет за собой право на принятие "других мер реагирования", не уточнив их характер.
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, олег николенко, афганистан
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Олег Николенко, Афганистан
22:51 27.01.2023
 
МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана

МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана о "ничейной земле"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание МИД Украины в Киеве
Здание МИД Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание МИД Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов венгерского премьер-министра Виктора Орбана об Украине, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.
Николенко заявил, что Орбан, общаясь с журналистами, сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей".
"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины... В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора", - написал Николенко в пятницу в соцсетях.
Представитель МИД утверждает, что Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно осложняя возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами.
Николенко также подчеркнул, что Киев оставляет за собой право на принятие "других мер реагирования", не уточнив их характер.
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В миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанОлег НиколенкоАфганистан
 
 
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