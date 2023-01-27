https://ria.ru/20230127/orban-1848031731.html

МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана

МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана - РИА Новости, 27.01.2023

МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за высказывания Орбана

Посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов венгерского премьер-министра Виктора Орбана об Украине, заявил представитель... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T22:51

2023-01-27T22:51

2023-01-27T22:51

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

олег николенко

афганистан

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов венгерского премьер-министра Виктора Орбана об Украине, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко. Николенко заявил, что Орбан, общаясь с журналистами, сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Представитель МИД утверждает, что Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно осложняя возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами. Николенко также подчеркнул, что Киев оставляет за собой право на принятие "других мер реагирования", не уточнив их характер.

https://ria.ru/20230127/vengriya-1847986675.html

украина

венгрия

афганистан

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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, олег николенко, афганистан