Рейтинг@Mail.ru
Орбан предрек крах западной социальной структуре - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/orban-1848003838.html
Орбан предрек крах западной социальной структуре
Орбан предрек крах западной социальной структуре - РИА Новости, 27.01.2023
Орбан предрек крах западной социальной структуре
Западная социальная структура, выстроенная за последние 30 лет на основе атеизма и гендерной идеологии, обязательно рухнет, и возврат к традициям произойдет... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:36
2023-01-27T19:55
венгрия
европа
россия
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833317904_0:73:2049:1225_1920x0_80_0_0_c23cbb777b331525de2969dbafc8e878.jpg
БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Западная социальная структура, выстроенная за последние 30 лет на основе атеизма и гендерной идеологии, обязательно рухнет, и возврат к традициям произойдет быстрее, чем кажется, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встретившийся со спикерами международной медиаконференции. "Мой анализ состоит в том, что эта социальная структура, выстроенная за последние тридцать лет, полностью противоречит человеческой природе. Она обязательно рухнет, надеюсь, не в стиле Армагеддона", - приводит слова Орбана журналист американского издания Аmerican Conservative Род Дреер, присутствовавший на встрече. По словам венгерского премьера, если Европа хочет выжить, она должна вернуться к вере, создавшей священный порядок, на котором строилась ее цивилизация. "Если гегемонию гендерной идеологии и других проявлений прогрессивного безумия удастся быстро сломить, то возврат к традиции произойдет гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Но сначала мы должны сокрушить их политически", - отметил Орбан. Премьер-министр Венгрии также назвал православных христиан "самым важным резервом" для восстановления религиозных опор на Западе. "Самая большая надежда сегодня - это православные. Они не спорят, а верят. Мы (протестанты и католики - ред.) все время спорим", - сказал он. Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.
https://ria.ru/20230127/bundestag-1847963293.html
https://ria.ru/20230103/lgbt-1842859357.html
венгрия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833317904_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_b286312602a3d1982b7170c4181ce211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, европа, россия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
Венгрия, Европа, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
19:36 27.01.2023 (обновлено: 19:55 27.01.2023)
 
Орбан предрек крах западной социальной структуре

Орбан: после краха социальной структуры Запада последних 30 лет будет возврат к традициям

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Западная социальная структура, выстроенная за последние 30 лет на основе атеизма и гендерной идеологии, обязательно рухнет, и возврат к традициям произойдет быстрее, чем кажется, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встретившийся со спикерами международной медиаконференции.
"Мой анализ состоит в том, что эта социальная структура, выстроенная за последние тридцать лет, полностью противоречит человеческой природе. Она обязательно рухнет, надеюсь, не в стиле Армагеддона", - приводит слова Орбана журналист американского издания Аmerican Conservative Род Дреер, присутствовавший на встрече.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 17:30
В бундестаге в день освобождения Освенцима выступил травести-артист
По словам венгерского премьера, если Европа хочет выжить, она должна вернуться к вере, создавшей священный порядок, на котором строилась ее цивилизация.
"Если гегемонию гендерной идеологии и других проявлений прогрессивного безумия удастся быстро сломить, то возврат к традиции произойдет гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Но сначала мы должны сокрушить их политически", - отметил Орбан.
Премьер-министр Венгрии также назвал православных христиан "самым важным резервом" для восстановления религиозных опор на Западе. "Самая большая надежда сегодня - это православные. Они не спорят, а верят. Мы (протестанты и католики - ред.) все время спорим", - сказал он.
Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.
Ученики в средней школе в США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 08:00
Американская медицина прописывает ЛГБТ-террор
 
ВенгрияЕвропаРоссияВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала