https://ria.ru/20230127/orban-1848003838.html

Орбан предрек крах западной социальной структуре

Орбан предрек крах западной социальной структуре - РИА Новости, 27.01.2023

Орбан предрек крах западной социальной структуре

Западная социальная структура, выстроенная за последние 30 лет на основе атеизма и гендерной идеологии, обязательно рухнет, и возврат к традициям произойдет... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:36

2023-01-27T19:36

2023-01-27T19:55

венгрия

европа

россия

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Западная социальная структура, выстроенная за последние 30 лет на основе атеизма и гендерной идеологии, обязательно рухнет, и возврат к традициям произойдет быстрее, чем кажется, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встретившийся со спикерами международной медиаконференции. "Мой анализ состоит в том, что эта социальная структура, выстроенная за последние тридцать лет, полностью противоречит человеческой природе. Она обязательно рухнет, надеюсь, не в стиле Армагеддона", - приводит слова Орбана журналист американского издания Аmerican Conservative Род Дреер, присутствовавший на встрече. По словам венгерского премьера, если Европа хочет выжить, она должна вернуться к вере, создавшей священный порядок, на котором строилась ее цивилизация. "Если гегемонию гендерной идеологии и других проявлений прогрессивного безумия удастся быстро сломить, то возврат к традиции произойдет гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Но сначала мы должны сокрушить их политически", - отметил Орбан. Премьер-министр Венгрии также назвал православных христиан "самым важным резервом" для восстановления религиозных опор на Западе. "Самая большая надежда сегодня - это православные. Они не спорят, а верят. Мы (протестанты и католики - ред.) все время спорим", - сказал он. Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.

https://ria.ru/20230127/bundestag-1847963293.html

https://ria.ru/20230103/lgbt-1842859357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, европа, россия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз