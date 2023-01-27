19:36 27.01.2023 (обновлено: 19:55 27.01.2023)
Орбан предрек крах западной социальной структуре
Орбан: после краха социальной структуры Запада последних 30 лет будет возврат к традициям
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Западная социальная структура, выстроенная за последние 30 лет на основе атеизма и гендерной идеологии, обязательно рухнет, и возврат к традициям произойдет быстрее, чем кажется, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встретившийся со спикерами международной медиаконференции.
"Мой анализ состоит в том, что эта социальная структура, выстроенная за последние тридцать лет, полностью противоречит человеческой природе. Она обязательно рухнет, надеюсь, не в стиле Армагеддона", - приводит слова Орбана журналист американского издания Аmerican Conservative Род Дреер, присутствовавший на встрече.
По словам венгерского премьера, если Европа хочет выжить, она должна вернуться к вере, создавшей священный порядок, на котором строилась ее цивилизация.
"Если гегемонию гендерной идеологии и других проявлений прогрессивного безумия удастся быстро сломить, то возврат к традиции произойдет гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Но сначала мы должны сокрушить их политически", - отметил Орбан.
Премьер-министр Венгрии также назвал православных христиан "самым важным резервом" для восстановления религиозных опор на Западе. "Самая большая надежда сегодня - это православные. Они не спорят, а верят. Мы (протестанты и католики - ред.) все время спорим", - сказал он.
Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.
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