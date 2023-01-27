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ООН еще до СВО фиксировала на Украине жалобы на пытки, показал документ
ООН еще до СВО фиксировала на Украине жалобы на пытки, показал документ - РИА Новости, 27.01.2023
ООН еще до СВО фиксировала на Украине жалобы на пытки, показал документ
ООН задолго до начала спецоперации фиксировала на Украине жалобы граждан на пытки и незаконное задержание сотрудниками СБУ по обвинениям в якобы сотрудничестве... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T05:22
2023-01-27T05:22
2023-01-27T16:25
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ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. ООН задолго до начала спецоперации фиксировала на Украине жалобы граждан на пытки и незаконное задержание сотрудниками СБУ по обвинениям в якобы сотрудничестве с Россией, следует из письма главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер главе СБ Украины от 13 сентября 2019 года, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости.Согласно письму, гражданина Украины задержали сотрудники СБУ, подбросили ему оружие, пытками выбивали показания о том, что он является агентом российских спецслужб, позже против него сфабриковали дело. В письме также приводятся другие случаи пыток и жестокого обращения с задержанными. "Хотелось бы обратить ваше внимание, что миссия неоднократно документировала подобные случаи нарушения прав задержанных лиц по обвинениям, связанным к конфликтами, со стороны СБУ в Донецкой и Луганской областях", — говорится в письме. В письме указано, что в большинстве случаев задержанные, "подвергавшиеся угрозам, запугиванию и пыткам, не решались обжаловать подобные действия, поскольку боялись за свою жизнь и безопасность своих близких".
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артемовск, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, в мире
Артемовск, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
05:22 27.01.2023 (обновлено: 16:25 27.01.2023)
ООН еще до СВО фиксировала на Украине жалобы на пытки, показал документ
Документ: ООН задолго до начала СВО фиксировала на Украине жалобы на пытки со стороны СБУ
ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. ООН задолго до начала спецоперации фиксировала на Украине жалобы граждан на пытки и незаконное задержание сотрудниками СБУ по обвинениям в якобы сотрудничестве с Россией, следует из письма главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер главе СБ Украины от 13 сентября 2019 года, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости.
"Во время визита в Бахмутское УИН № 6 (в Артемовске. — Прим. ред.) сотрудники миссии провели конфиденциальную беседу с Григорием Михайловым 24.06.1987 года рождения, который пожаловался на незаконное задержание, пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников Службы безопасности Украины", — сообщается в письме Богнер.
Согласно письму, гражданина Украины
задержали сотрудники СБУ
, подбросили ему оружие, пытками выбивали показания о том, что он является агентом российских спецслужб, позже против него сфабриковали дело. В письме также приводятся другие случаи пыток и жестокого обращения с задержанными.
"Хотелось бы обратить ваше внимание, что миссия неоднократно документировала подобные случаи нарушения прав задержанных лиц по обвинениям, связанным к конфликтами, со стороны СБУ в Донецкой и Луганской областях", — говорится в письме.
В письме указано, что в большинстве случаев задержанные, "подвергавшиеся угрозам, запугиванию и пыткам, не решались обжаловать подобные действия, поскольку боялись за свою жизнь и безопасность своих близких".