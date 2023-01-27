https://ria.ru/20230127/oon-1847748287.html

ООН еще до СВО фиксировала на Украине жалобы на пытки, показал документ

ООН еще до СВО фиксировала на Украине жалобы на пытки, показал документ - РИА Новости, 27.01.2023

ООН еще до СВО фиксировала на Украине жалобы на пытки, показал документ

ООН задолго до начала спецоперации фиксировала на Украине жалобы граждан на пытки и незаконное задержание сотрудниками СБУ по обвинениям в якобы сотрудничестве... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T05:22

2023-01-27T05:22

2023-01-27T16:25

артемовск

украина

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074360_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5b1a640169b3e5248c95825376e154ec.jpg

ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. ООН задолго до начала спецоперации фиксировала на Украине жалобы граждан на пытки и незаконное задержание сотрудниками СБУ по обвинениям в якобы сотрудничестве с Россией, следует из письма главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер главе СБ Украины от 13 сентября 2019 года, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости.Согласно письму, гражданина Украины задержали сотрудники СБУ, подбросили ему оружие, пытками выбивали показания о том, что он является агентом российских спецслужб, позже против него сфабриковали дело. В письме также приводятся другие случаи пыток и жестокого обращения с задержанными. "Хотелось бы обратить ваше внимание, что миссия неоднократно документировала подобные случаи нарушения прав задержанных лиц по обвинениям, связанным к конфликтами, со стороны СБУ в Донецкой и Луганской областях", — говорится в письме. В письме указано, что в большинстве случаев задержанные, "подвергавшиеся угрозам, запугиванию и пыткам, не решались обжаловать подобные действия, поскольку боялись за свою жизнь и безопасность своих близких".

https://radiosputnik.ria.ru/20230126/sbu-1847627662.html

артемовск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, в мире