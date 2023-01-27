Рейтинг@Mail.ru
В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230127/oklend-1847961684.html
В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения
В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения - РИА Новости, 27.01.2023
В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения
Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за наводнения, говорится на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:28
2023-01-27T17:30
туризм
в мире
окленд
новая зеландия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847955985_0:160:998:721_1920x0_80_0_0_9ab3f21fcb056fdad8021755e7dddaf0.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за наводнения, говорится на сайте воздушной гавани."Из-за серьезного сбоя, вызванного наводнением, ни внутренние, ни международные рейсы не будут прибывать и вылетать из аэропорта до полудня субботы, 28 января", — уточняется в сообщении.Пассажирам рекомендуют связаться со своей авиакомпанией для получения актуальной информации об изменениях в расписании. "Наша команда трудится круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить работу аэропорта", — добавляется в объявлении.Ранее в новозеландском городе Окленд объявили чрезвычайное положение из-за масштабного наводнения, вызванного проливными дождями и ураганом. Затоплены дороги и здание международного аэропорта. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям предупредило местных жителей о возможной эвакуации.
https://ria.ru/20230127/tailand-1847909428.html
окленд
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847955985_0:24:998:773_1920x0_80_0_0_59978c9438415bb2249aaeb29378e022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, окленд, новая зеландия, новости - туризм
Туризм, В мире, Окленд, Новая Зеландия, Новости - Туризм
17:28 27.01.2023 (обновлено: 17:30 27.01.2023)
 
В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения

Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за сильного наводнения

© Фото : @sunsettlewaЗатопление в аэропорту Окленда, Новая Зеландия
Затопление в аэропорту Окленда, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : @sunsettlewa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за наводнения, говорится на сайте воздушной гавани.
"Из-за серьезного сбоя, вызванного наводнением, ни внутренние, ни международные рейсы не будут прибывать и вылетать из аэропорта до полудня субботы, 28 января", — уточняется в сообщении.
Пассажирам рекомендуют связаться со своей авиакомпанией для получения актуальной информации об изменениях в расписании. "Наша команда трудится круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить работу аэропорта", — добавляется в объявлении.
Ранее в новозеландском городе Окленд объявили чрезвычайное положение из-за масштабного наводнения, вызванного проливными дождями и ураганом. Затоплены дороги и здание международного аэропорта. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям предупредило местных жителей о возможной эвакуации.
Дорожное движение в Паттайе - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 15:24Туризм
В Таиланде таксисты на мотобайках устроили массовую драку из-за туристов
 
ТуризмВ миреОклендНовая ЗеландияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала