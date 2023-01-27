https://ria.ru/20230127/oklend-1847961684.html
В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения
В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения - РИА Новости, 27.01.2023
В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения
Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за наводнения, говорится на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:28
2023-01-27T17:28
2023-01-27T17:30
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за наводнения, говорится на сайте воздушной гавани."Из-за серьезного сбоя, вызванного наводнением, ни внутренние, ни международные рейсы не будут прибывать и вылетать из аэропорта до полудня субботы, 28 января", — уточняется в сообщении.Пассажирам рекомендуют связаться со своей авиакомпанией для получения актуальной информации об изменениях в расписании. "Наша команда трудится круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить работу аэропорта", — добавляется в объявлении.Ранее в новозеландском городе Окленд объявили чрезвычайное положение из-за масштабного наводнения, вызванного проливными дождями и ураганом. Затоплены дороги и здание международного аэропорта. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям предупредило местных жителей о возможной эвакуации.
https://ria.ru/20230127/tailand-1847909428.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, окленд, новая зеландия, новости - туризм
Туризм, В мире, Окленд, Новая Зеландия, Новости - Туризм
17:28 27.01.2023 (обновлено: 17:30 27.01.2023)
В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения
Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за сильного наводнения
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за наводнения, говорится
на сайте воздушной гавани.
"Из-за серьезного сбоя, вызванного наводнением, ни внутренние, ни международные рейсы не будут прибывать и вылетать из аэропорта до полудня субботы, 28 января", — уточняется в сообщении.
Пассажирам рекомендуют связаться со своей авиакомпанией для получения актуальной информации об изменениях в расписании. "Наша команда трудится круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить работу аэропорта", — добавляется в объявлении.
Ранее в новозеландском городе Окленд объявили чрезвычайное положение из-за масштабного наводнения, вызванного проливными дождями и ураганом. Затоплены дороги и здание международного аэропорта. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям предупредило местных жителей о возможной эвакуации.