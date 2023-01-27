https://ria.ru/20230127/oklend-1847961684.html

В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения

В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения - РИА Новости, 27.01.2023

В Новой Зеландии аэропорт Окленда закрыли из-за сильнейшего наводнения

Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за наводнения, говорится на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:28

2023-01-27T17:28

2023-01-27T17:30

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил работу из-за наводнения, говорится на сайте воздушной гавани."Из-за серьезного сбоя, вызванного наводнением, ни внутренние, ни международные рейсы не будут прибывать и вылетать из аэропорта до полудня субботы, 28 января", — уточняется в сообщении.Пассажирам рекомендуют связаться со своей авиакомпанией для получения актуальной информации об изменениях в расписании. "Наша команда трудится круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить работу аэропорта", — добавляется в объявлении.Ранее в новозеландском городе Окленд объявили чрезвычайное положение из-за масштабного наводнения, вызванного проливными дождями и ураганом. Затоплены дороги и здание международного аэропорта. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям предупредило местных жителей о возможной эвакуации.

https://ria.ru/20230127/tailand-1847909428.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, окленд, новая зеландия, новости - туризм