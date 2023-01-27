Рейтинг@Mail.ru
Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/obuchenie-1848028126.html
Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ
Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023
Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ
Литовские инструкторы, участвующие в миссии по подготовке украинских военных в Великобритании, имеют преимущество перед остальными инструкторами, потому что... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:09
2023-01-27T22:09
великобритания
нато
литва
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Литовские инструкторы, участвующие в миссии по подготовке украинских военных в Великобритании, имеют преимущество перед остальными инструкторами, потому что общаются с украинцами без переводчиков, заявил в пятницу командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Командующий не уточнил, на каком языке происходит обучение, но, так как речь идет о представителях бывших республик СССР, скорее всего на русском. Рупшис сообщил, что Литва наряду с Великобританией, Америкой и Канадой обучает украинских военных с 2015 года. "Наши (инструкторы - ред.) внесли большой вклад в подготовку украинцев, обучая разным специальностям, планированию процедур, всяким тонкостям... У нас есть группа военных, офицеров, которые способны работать с украинцами, имеют соответствующий опыт, поэтому мы проводим обучение и здесь, в Литве. В прошлом году мы подготовили более 500 украинских военных. В этом году по плану - до 1500", - сказал он. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230127/marder-1847828549.html
великобритания
литва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_119:0:1843:1293_1920x0_80_0_0_e2b68e31f047b93f6f3c5f51d8c11823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, нато, литва, в мире, украина, вооруженные силы украины
Великобритания, НАТО, Литва, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
22:09 27.01.2023
 
Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ

Генерал Рупшис назвал общение без переводчиков преимуществом инструкторов из Литвы для ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Литовские инструкторы, участвующие в миссии по подготовке украинских военных в Великобритании, имеют преимущество перед остальными инструкторами, потому что общаются с украинцами без переводчиков, заявил в пятницу командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
"Литовские инструкторы внесли большой вклад в миссию Interflex в Великобритании. Британская армия и командование очень хочет, чтобы мы были в составе миссии, потому что мы очень опытные. Второе - у нас огромное преимущество, мы можем разговаривать с украинцами напрямую, без переводчиков", - сказал Рупшис в эфире радио LRT.
Командующий не уточнил, на каком языке происходит обучение, но, так как речь идет о представителях бывших республик СССР, скорее всего на русском.
Рупшис сообщил, что Литва наряду с Великобританией, Америкой и Канадой обучает украинских военных с 2015 года.
"Наши (инструкторы - ред.) внесли большой вклад в подготовку украинцев, обучая разным специальностям, планированию процедур, всяким тонкостям... У нас есть группа военных, офицеров, которые способны работать с украинцами, имеют соответствующий опыт, поэтому мы проводим обучение и здесь, в Литве. В прошлом году мы подготовили более 500 украинских военных. В этом году по плану - до 1500", - сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Немецкая боевая машина пехоты Marder - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 12:37Специальная военная операция на Украине
В Германию прибыли первые военные ВСУ для обучения на БМП Marder, пишут СМИ
 
ВеликобританияНАТОЛитваВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала