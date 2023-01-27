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Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ
Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023
Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ
Литовские инструкторы, участвующие в миссии по подготовке украинских военных в Великобритании, имеют преимущество перед остальными инструкторами, потому что... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:09
2023-01-27T22:09
2023-01-27T22:09
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Литовские инструкторы, участвующие в миссии по подготовке украинских военных в Великобритании, имеют преимущество перед остальными инструкторами, потому что общаются с украинцами без переводчиков, заявил в пятницу командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Командующий не уточнил, на каком языке происходит обучение, но, так как речь идет о представителях бывших республик СССР, скорее всего на русском. Рупшис сообщил, что Литва наряду с Великобританией, Америкой и Канадой обучает украинских военных с 2015 года. "Наши (инструкторы - ред.) внесли большой вклад в подготовку украинцев, обучая разным специальностям, планированию процедур, всяким тонкостям... У нас есть группа военных, офицеров, которые способны работать с украинцами, имеют соответствующий опыт, поэтому мы проводим обучение и здесь, в Литве. В прошлом году мы подготовили более 500 украинских военных. В этом году по плану - до 1500", - сказал он. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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великобритания, нато, литва, в мире, украина, вооруженные силы украины
Великобритания, НАТО, Литва, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ
Генерал Рупшис назвал общение без переводчиков преимуществом инструкторов из Литвы для ВСУ