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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/obstrel-1848014753.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:26
2023-01-27T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.05 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров ... 19.20 - населенный пункт Петровка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
20:26 27.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 натовских снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела украинскими войсками Донецка
Последствия обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.05 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров ... 19.20 - населенный пункт Петровка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его телеграм-канале.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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