https://ria.ru/20230127/obstrel-1848002548.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска вечером в пятницу снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по городам 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за полчаса,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:32

2023-01-27T19:32

2023-01-27T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

горловка

сцкк

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по городам 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.25 - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.30 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, нато, стирол