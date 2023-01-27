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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/obstrel-1847937153.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:19
2023-01-27T16:19
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
россия
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230127/shturm-1847934461.html
донецк
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
16:19 27.01.2023
 
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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