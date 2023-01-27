https://ria.ru/20230127/obstrel-1847888079.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.01.2023
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив за семь минут шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:40
2023-01-27T14:40
2023-01-27T14:50
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив за семь минут шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 14.22 по Петровскому району города было выпущено еще два снаряда такого же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230127/udar-1847883832.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины