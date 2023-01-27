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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/obstrel-1847737515.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке
Украинские войска за минуту выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T00:41
2023-01-27T04:52
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за минуту выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230126/kakhovka-1847493795.html
донецк
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донецк, сцкк, нато, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Макеевка, Донецкая Народная Республика
00:41 27.01.2023 (обновлено: 04:52 27.01.2023)
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов "натовского" калибра

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за минуту выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 00.27 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.28 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 09:16Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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