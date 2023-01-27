https://ria.ru/20230127/obstrel-1847737515.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска за минуту выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T00:41

2023-01-27T00:41

2023-01-27T04:52

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за минуту выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230126/kakhovka-1847493795.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, нато, макеевка, донецкая народная республика