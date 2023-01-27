https://ria.ru/20230127/obrazovanie-1847906153.html

Казачий компонент сегодня: воспитание и образование

Казачий компонент сегодня: воспитание и образование - РИА Новости, 27.01.2023

Казачий компонент сегодня: воспитание и образование

О внедрении элементов казачьего образования в обучение говорят уже не один год, и на данный момент система работает на уровнях от детского сада до вуза. Что... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:10

2023-01-27T15:10

2023-01-27T15:10

российское казачество

российское казачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764322058_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c23ff269cfcdb6ddb39dc76f4ed5276f.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. О внедрении элементов казачьего образования в обучение говорят уже не один год, и на данный момент система работает на уровнях от детского сада до вуза. Что такое казачий компонент в образовании и какова его цель в XXI веке, рассказал исполняющий обязанности ректора МГУТУ им. Разумовского (Первого казачьего университета) Арсений Миронов."Казачий компонент в образовании, с одной стороны, должен закладывать основы духовно-нравственных ценностей, а с другой – позволять студентам овладеть современными технологиями, чтобы компетентно подходить к решению задач, которые стоят перед современным казачеством. Оптимальной моделью для развития соответствующих знаний, умений и навыков признана система непрерывного казачьего образования. Сегодня казачий компонент реализуется в учреждениях всех уровней – от детского сада до вуза", – заявил РИА Новости Арсений Миронов.В Первом казачьем университете, по словам и.о. ректора, компонент представлен обязательными и факультативными предметами для студентов первого и второго курсов: "Казачество на службе Отечеству", "Религиоведение", "Основы православия", "Старославянский язык", "Строевая подготовка" и "Культура казачества". В них основной акцент сделан на роли казачества в формировании духово-нравственных и патриотических основ в процессе воспитания молодежи.Также накануне Арсений Миронов анонсировал появление нового направления подготовки студентов. С 1 сентября в МГУТУ будут готовить педагогов народно-сценического казачьего танца.

https://ria.ru/20220815/korpus-1809862905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество