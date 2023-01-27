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Казачий компонент сегодня: воспитание и образование - РИА Новости, 27.01.2023
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Казачий компонент сегодня: воспитание и образование
Казачий компонент сегодня: воспитание и образование - РИА Новости, 27.01.2023
Казачий компонент сегодня: воспитание и образование
О внедрении элементов казачьего образования в обучение говорят уже не один год, и на данный момент система работает на уровнях от детского сада до вуза. Что... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:10
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российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. О внедрении элементов казачьего образования в обучение говорят уже не один год, и на данный момент система работает на уровнях от детского сада до вуза. Что такое казачий компонент в образовании и какова его цель в XXI веке, рассказал исполняющий обязанности ректора МГУТУ им. Разумовского (Первого казачьего университета) Арсений Миронов."Казачий компонент в образовании, с одной стороны, должен закладывать основы духовно-нравственных ценностей, а с другой – позволять студентам овладеть современными технологиями, чтобы компетентно подходить к решению задач, которые стоят перед современным казачеством. Оптимальной моделью для развития соответствующих знаний, умений и навыков признана система непрерывного казачьего образования. Сегодня казачий компонент реализуется в учреждениях всех уровней – от детского сада до вуза", – заявил РИА Новости Арсений Миронов.В Первом казачьем университете, по словам и.о. ректора, компонент представлен обязательными и факультативными предметами для студентов первого и второго курсов: "Казачество на службе Отечеству", "Религиоведение", "Основы православия", "Старославянский язык", "Строевая подготовка" и "Культура казачества". В них основной акцент сделан на роли казачества в формировании духово-нравственных и патриотических основ в процессе воспитания молодежи.Также накануне Арсений Миронов анонсировал появление нового направления подготовки студентов. С 1 сентября в МГУТУ будут готовить педагогов народно-сценического казачьего танца.
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество
15:10 27.01.2023
 

Казачий компонент сегодня: воспитание и образование

© РИА Новости / Макс ВетровУченики на открытии казачьего класса
Ученики на открытии казачьего класса - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. О внедрении элементов казачьего образования в обучение говорят уже не один год, и на данный момент система работает на уровнях от детского сада до вуза. Что такое казачий компонент в образовании и какова его цель в XXI веке, рассказал исполняющий обязанности ректора МГУТУ им. Разумовского (Первого казачьего университета) Арсений Миронов.
"Казачий компонент в образовании, с одной стороны, должен закладывать основы духовно-нравственных ценностей, а с другой – позволять студентам овладеть современными технологиями, чтобы компетентно подходить к решению задач, которые стоят перед современным казачеством. Оптимальной моделью для развития соответствующих знаний, умений и навыков признана система непрерывного казачьего образования. Сегодня казачий компонент реализуется в учреждениях всех уровней – от детского сада до вуза", – заявил РИА Новости Арсений Миронов.
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15 августа 2022, 22:00Российское казачество
В 2023 году в Иркутске появится новый казачий кадетский корпус
В Первом казачьем университете, по словам и.о. ректора, компонент представлен обязательными и факультативными предметами для студентов первого и второго курсов: "Казачество на службе Отечеству", "Религиоведение", "Основы православия", "Старославянский язык", "Строевая подготовка" и "Культура казачества". В них основной акцент сделан на роли казачества в формировании духово-нравственных и патриотических основ в процессе воспитания молодежи.
"В высшей школе казачий компонент направлен на получение углубленных знаний по широкому кругу вопросов – от происхождения и становления казачества до современных проблем управления в казачьих обществах и государственной службы казачества в современной России", – подчеркнул Миронов.
Также накануне Арсений Миронов анонсировал появление нового направления подготовки студентов. С 1 сентября в МГУТУ будут готовить педагогов народно-сценического казачьего танца.
 
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