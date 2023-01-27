https://ria.ru/20230127/obekty-1847996431.html
На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей
На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей - РИА Новости, 27.01.2023
На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей
Правительство РФ направит Минпросвещения России в 2023 году 1 миллиард рублей на строительство быстровозводимых объектов детского отдыха, соответствующее... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:01
2023-01-27T19:01
2023-01-27T19:36
общество
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151446/01/1514460175_0:151:3076:1881_1920x0_80_0_0_969687037e614e4b6575c686d0a970bf.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит Минпросвещения России в 2023 году 1 миллиард рублей на строительство быстровозводимых объектов детского отдыха, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Направить Минпросвещения России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей ... для предоставления в 2023 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации ... на осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230123/otdykh-1846721255.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151446/01/1514460175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cd6bd29c7dea6b805905bf89379a31b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
19:01 27.01.2023 (обновлено: 19:36 27.01.2023)
На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей
Правительство направит миллиард рублей на строительство объектов детского отдыха