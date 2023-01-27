https://ria.ru/20230127/obekty-1847996431.html

На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей

На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей - РИА Новости, 27.01.2023

На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей

Правительство РФ направит Минпросвещения России в 2023 году 1 миллиард рублей на строительство быстровозводимых объектов детского отдыха, соответствующее... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:01

2023-01-27T19:01

2023-01-27T19:36

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит Минпросвещения России в 2023 году 1 миллиард рублей на строительство быстровозводимых объектов детского отдыха, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Направить Минпросвещения России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей ... для предоставления в 2023 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации ... на осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230123/otdykh-1846721255.html

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общество, россия, михаил мишустин