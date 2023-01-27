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На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей - РИА Новости, 27.01.2023
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На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей
На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей - РИА Новости, 27.01.2023
На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей
Правительство РФ направит Минпросвещения России в 2023 году 1 миллиард рублей на строительство быстровозводимых объектов детского отдыха, соответствующее... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:01
2023-01-27T19:36
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит Минпросвещения России в 2023 году 1 миллиард рублей на строительство быстровозводимых объектов детского отдыха, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Направить Минпросвещения России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей ... для предоставления в 2023 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации ... на осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления", - говорится в документе.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
19:01 27.01.2023 (обновлено: 19:36 27.01.2023)
 
На строительство объектов детского отдыха направят миллиард рублей

Правительство направит миллиард рублей на строительство объектов детского отдыха

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкРебенок катается на горных лыжах
Ребенок катается на горных лыжах - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ребенок катается на горных лыжах. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит Минпросвещения России в 2023 году 1 миллиард рублей на строительство быстровозводимых объектов детского отдыха, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Направить Минпросвещения России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей ... для предоставления в 2023 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации ... на осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления", - говорится в документе.
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