https://ria.ru/20230127/npf-1847776095.html

НПФ смогут оказывать услуги консультантов и агентов на финрынке

НПФ смогут оказывать услуги консультантов и агентов на финрынке - РИА Новости, 27.01.2023

НПФ смогут оказывать услуги консультантов и агентов на финрынке

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) оказывать информационно-консультационные и агентские... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:31

2023-01-27T10:31

2023-01-27T10:31

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) оказывать информационно-консультационные и агентские услуги в сфере финансового рынка, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ разрешает НПФ совмещать консультационные и информационные услуги в сфере финрынка, а также деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и обязательному пенсионному страхованию (ОПС). При этом НПФ смогут выступать агентами при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев. Однако эти новые услуги НПФ сможет оказывать лишь при условии, что размер его вознаграждения от них в совокупности за год не превышает 50% среднего за три предшествующих года совокупного размера оплаты его услуг от деятельности по НПО и ОПС. Контролировать соблюдение этого ограничения должен будет Банк России. Помимо этого, НПФ сможет действовать в качестве агента лишь при одновременном соблюдении ряда требований. Во-первых, по агентскому договору фонд сможет только заключать, сопровождать, изменять и расторгать договора от имени и за счет принципала-юрлица. Во-вторых, фонд не несет ответственности по договорам, заключенным им в качестве агента с третьими лицами. В-третьих, фонд не вправе получать от третьих лиц исполнение обязательств по договорам, которые он заключил в качестве агента. Эти ограничения должны исключить дополнительные риски, связанные с осуществлением агентской деятельности, как у клиентов НПФ, так и у самого фонда. Расширение видов деятельности НПФ должно облегчить и удешевить взаимодействие НПФ, клиентов и работодателей, повысить конкурентоспособность НПФ на рынке накоплений и сбережений посредством интеграции с поставщиками услуг, а НПО превратится "в драйвер развития пенсионного рынка и смежных рынков сбережений и социальных услуг", говорится в пояснительной записке к документу. В результате заинтересованность граждан в НПО увеличится, и как следствие возрастет и доля формирующих негосударственную пенсию, и коэффициент замещения заработка пенсией.

https://ria.ru/20220804/npf-1807183881.html

https://ria.ru/20220421/npf-1784651057.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин