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Еврокомиссия предложила лимит цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 27.01.2023
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https://ria.ru/20230127/nefteprodukty-1847853590.html
Еврокомиссия предложила лимит цен на российские нефтепродукты
Еврокомиссия предложила лимит цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 27.01.2023
Еврокомиссия предложила лимит цен на российские нефтепродукты
Еврокомиссия выступила с инициативой ввести лимит цен на нефтепродукты из России, рассказал РИА Новости представитель ЕК. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:41
2023-01-27T14:33
экономика
еврокомиссия
евросоюз
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
белоруссия
украина
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Еврокомиссия выступила с инициативой ввести лимит цен на нефтепродукты из России, рассказал РИА Новости представитель ЕК.По его словам, ЕК также призвала страны ЕС рассмотреть дополнительные торговые санкции против Минска с целью довести эти меры до уровня мер в отношении Москвы."Они включают в себя дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры", — сообщил представитель Еврокомиссии.Собеседник агентства добавил, что предполагаемые ограничения должны пресечь возможность обход санкций против России через Белоруссию.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Введение ограничения на цены российских нефтепродуктов ожидается в феврале, когда от их закупок откажется ЕС и запретит их перевозку морским путем.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
https://ria.ru/20230127/neft-1847782912.html
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, украина, россия, санкции в отношении россии, нефть, g7, цены на нефть, санкции, в мире, европа
Экономика, Еврокомиссия, Евросоюз, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Белоруссия, Украина, Россия, Санкции в отношении России, Нефть, G7, Цены на нефть, Санкции, В мире, Европа
13:41 27.01.2023 (обновлено: 14:33 27.01.2023)
 
Еврокомиссия предложила лимит цен на российские нефтепродукты

ЕК внесла на рассмотрение стран ЕС предложение по лимитам цен на российские нефтепродукты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредприятие ООО "РН-Пурнефтегаз" в Ямало-Ненецком автономном округе
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Предприятие ООО "РН-Пурнефтегаз" в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Еврокомиссия выступила с инициативой ввести лимит цен на нефтепродукты из России, рассказал РИА Новости представитель ЕК.
"Комиссия предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ЕК также призвала страны ЕС рассмотреть дополнительные торговые санкции против Минска с целью довести эти меры до уровня мер в отношении Москвы.
"Они включают в себя дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры", — сообщил представитель Еврокомиссии.
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Собеседник агентства добавил, что предполагаемые ограничения должны пресечь возможность обход санкций против России через Белоруссию.

"Теперь эти предложения должны быть приняты государствами-членами (ЕС. — Прим. ред.)", — добавил он.

С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Введение ограничения на цены российских нефтепродуктов ожидается в феврале, когда от их закупок откажется ЕС и запретит их перевозку морским путем.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЕврокомиссияЕвросоюзБелоруссияУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииНефтьG7Цены на нефтьСанкцииВ миреЕвропа
 
 
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