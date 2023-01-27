13:41 27.01.2023 (обновлено: 14:33 27.01.2023)
Еврокомиссия предложила лимит цен на российские нефтепродукты
ЕК внесла на рассмотрение стран ЕС предложение по лимитам цен на российские нефтепродукты
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредприятие ООО "РН-Пурнефтегаз" в Ямало-Ненецком автономном округе
Предприятие ООО "РН-Пурнефтегаз" в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Еврокомиссия выступила с инициативой ввести лимит цен на нефтепродукты из России, рассказал РИА Новости представитель ЕК.
"Комиссия предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7", — сказал собеседник агентства.
"Они включают в себя дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры", — сообщил представитель Еврокомиссии.
Собеседник агентства добавил, что предполагаемые ограничения должны пресечь возможность обход санкций против России через Белоруссию.
"Теперь эти предложения должны быть приняты государствами-членами (ЕС. — Прим. ред.)", — добавил он.
С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Введение ограничения на цены российских нефтепродуктов ожидается в феврале, когда от их закупок откажется ЕС и запретит их перевозку морским путем.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.