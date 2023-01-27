https://ria.ru/20230127/nefteprodukty-1847853590.html

Еврокомиссия предложила лимит цен на российские нефтепродукты

Еврокомиссия предложила лимит цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 27.01.2023

Еврокомиссия предложила лимит цен на российские нефтепродукты

Еврокомиссия выступила с инициативой ввести лимит цен на нефтепродукты из России, рассказал РИА Новости представитель ЕК. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:41

2023-01-27T13:41

2023-01-27T14:33

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евросоюз

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белоруссия

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Еврокомиссия выступила с инициативой ввести лимит цен на нефтепродукты из России, рассказал РИА Новости представитель ЕК.По его словам, ЕК также призвала страны ЕС рассмотреть дополнительные торговые санкции против Минска с целью довести эти меры до уровня мер в отношении Москвы."Они включают в себя дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры", — сообщил представитель Еврокомиссии.Собеседник агентства добавил, что предполагаемые ограничения должны пресечь возможность обход санкций против России через Белоруссию.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Введение ограничения на цены российских нефтепродуктов ожидается в феврале, когда от их закупок откажется ЕС и запретит их перевозку морским путем.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.

https://ria.ru/20230127/neft-1847782912.html

https://ria.ru/20230125/neft-1847358556.html

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Владимир Лаврентьев

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