https://ria.ru/20230127/neft-1847990406.html

Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть

Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть - РИА Новости, 27.01.2023

Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть

США и ряд их союзников в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из РФ хотят сохранить "потолок" в 60 долларов за баррель, Эстония, Литва, Польша... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:38

2023-01-27T18:38

2023-01-27T18:39

евросоюз

эстония

литва

польша

экономика

санкции в отношении россии

россия

сша

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США и ряд их союзников в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из РФ хотят сохранить "потолок" в 60 долларов за баррель, Эстония, Литва, Польша выступают за его снижение до 40-50 долларов, передает агентство Блумберг. В заявлении трех стран, имеющемся в распоряжении агентства, говорится, что при том, что лимит цен на нефть "работает", необходимо использовать этот механизм дальше. С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230127/potolok-1847755651.html

эстония

литва

польша

россия

сша

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евросоюз, эстония, литва, польша, экономика, санкции в отношении россии, россия, сша, в мире