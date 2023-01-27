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Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть - РИА Новости, 27.01.2023
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Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть
Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть - РИА Новости, 27.01.2023
Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть
США и ряд их союзников в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из РФ хотят сохранить "потолок" в 60 долларов за баррель, Эстония, Литва, Польша... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:38
2023-01-27T18:39
евросоюз
эстония
литва
польша
экономика
санкции в отношении россии
россия
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США и ряд их союзников в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из РФ хотят сохранить "потолок" в 60 долларов за баррель, Эстония, Литва, Польша выступают за его снижение до 40-50 долларов, передает агентство Блумберг. В заявлении трех стран, имеющемся в распоряжении агентства, говорится, что при том, что лимит цен на нефть "работает", необходимо использовать этот механизм дальше. С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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евросоюз, эстония, литва, польша, экономика, санкции в отношении россии, россия, сша, в мире
Евросоюз, Эстония, Литва, Польша, Экономика, Санкции в отношении России, Россия, США, В мире
18:38 27.01.2023 (обновлено: 18:39 27.01.2023)
 
Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть

Bloomberg: Эстония, Литва и Польша выступили за снижение лимита цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки компании "Татнефть"
Нефтяные качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки компании "Татнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США и ряд их союзников в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из РФ хотят сохранить "потолок" в 60 долларов за баррель, Эстония, Литва, Польша выступают за его снижение до 40-50 долларов, передает агентство Блумберг.
"США и союзные страны хотят подождать до марта, чтобы провести пересмотр потолка цен на сырую нефть, и пока сохранить лимит на уровне 60 долларов, поскольку, по их словам, новый механизм уже работает на ограничение цен. Однако коалиция во главе с Эстонией, Литвой и Польшей настаивает на снижении предела цен на сырую нефть, который они считают слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами... Они настаивают на снижении лимита до уровня где-то между 40 и 50 долларов", - говорится в сообщении агентства.
В заявлении трех стран, имеющемся в распоряжении агентства, говорится, что при том, что лимит цен на нефть "работает", необходимо использовать этот механизм дальше.
С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:12Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии
 
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