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Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле - РИА Новости, 27.01.2023
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Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле
Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле - РИА Новости, 27.01.2023
Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле
Пакистан в апреле начнет закупать нефть в России, заявил государственный министр нефти Мусадик Малик изданию The News. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:21
2023-01-27T12:15
нефть
экономика
пакистан
россия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв — РИА Новости. Пакистан в апреле начнет закупать нефть в России, заявил государственный министр нефти Мусадик Малик изданию The News. Он уточнил, что поставки не будут оплачиваться в долларах.Пакистан в рамках соглашения с Россией разрабатывает комплексный план энергетической безопасности, который планируется реализовать к концу этого года.Так, в следующем зимнем сезоне Исламабад сможет закупать на спотовом рынке сжиженный природный газ у двух компаний, которые определила Москва.О том, что Россия и Пакистан согласовывают объемы поставок нефти, обговаривают вопросы логистики, страхования и оплаты заявлял и российский министр энергетики Николай Шульгинов.После введения западными странами потолка цен на нефть из России Москва объявила, что не будет поставлять сырье зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно будет предусмотрен механизм фиксации предельной стоимости.
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нефть, экономика, пакистан, россия, в мире
Нефть, Экономика, Пакистан, Россия, В мире
11:21 27.01.2023 (обновлено: 12:15 27.01.2023)
 
Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле

Пакистан начнет импортировать сырую нефть из России в апреле после завершения переговоров

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв — РИА Новости. Пакистан в апреле начнет закупать нефть в России, заявил государственный министр нефти Мусадик Малик изданию The News.
"В марте все коммерческие условия соглашения будут окончательно согласованы с Россией, после чего дешевая сырая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран", — сказал чиновник.
Он уточнил, что поставки не будут оплачиваться в долларах.
Пакистан в рамках соглашения с Россией разрабатывает комплексный план энергетической безопасности, который планируется реализовать к концу этого года.
"Сырая нефть, сжиженный природный газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию, и ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана", — подчеркнул Малик.
Так, в следующем зимнем сезоне Исламабад сможет закупать на спотовом рынке сжиженный природный газ у двух компаний, которые определила Москва.
О том, что Россия и Пакистан согласовывают объемы поставок нефти, обговаривают вопросы логистики, страхования и оплаты заявлял и российский министр энергетики Николай Шульгинов.
После введения западными странами потолка цен на нефть из России Москва объявила, что не будет поставлять сырье зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно будет предусмотрен механизм фиксации предельной стоимости.
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