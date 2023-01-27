https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html

Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле

Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле - РИА Новости, 27.01.2023

Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле

Пакистан в апреле начнет закупать нефть в России, заявил государственный министр нефти Мусадик Малик изданию The News. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:21

2023-01-27T11:21

2023-01-27T12:15

нефть

экономика

пакистан

россия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв — РИА Новости. Пакистан в апреле начнет закупать нефть в России, заявил государственный министр нефти Мусадик Малик изданию The News. Он уточнил, что поставки не будут оплачиваться в долларах.Пакистан в рамках соглашения с Россией разрабатывает комплексный план энергетической безопасности, который планируется реализовать к концу этого года.Так, в следующем зимнем сезоне Исламабад сможет закупать на спотовом рынке сжиженный природный газ у двух компаний, которые определила Москва.О том, что Россия и Пакистан согласовывают объемы поставок нефти, обговаривают вопросы логистики, страхования и оплаты заявлял и российский министр энергетики Николай Шульгинов.После введения западными странами потолка цен на нефть из России Москва объявила, что не будет поставлять сырье зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно будет предусмотрен механизм фиксации предельной стоимости.

https://ria.ru/20230127/neft-1847782912.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, пакистан, россия, в мире