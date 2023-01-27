11:21 27.01.2023 (обновлено: 12:15 27.01.2023)
Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле
Пакистан начнет импортировать сырую нефть из России в апреле после завершения переговоров
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв — РИА Новости. Пакистан в апреле начнет закупать нефть в России, заявил государственный министр нефти Мусадик Малик изданию The News.
"В марте все коммерческие условия соглашения будут окончательно согласованы с Россией, после чего дешевая сырая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран", — сказал чиновник.
Он уточнил, что поставки не будут оплачиваться в долларах.
Пакистан в рамках соглашения с Россией разрабатывает комплексный план энергетической безопасности, который планируется реализовать к концу этого года.
"Сырая нефть, сжиженный природный газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию, и ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана", — подчеркнул Малик.
О том, что Россия и Пакистан согласовывают объемы поставок нефти, обговаривают вопросы логистики, страхования и оплаты заявлял и российский министр энергетики Николай Шульгинов.
После введения западными странами потолка цен на нефть из России Москва объявила, что не будет поставлять сырье зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно будет предусмотрен механизм фиксации предельной стоимости.