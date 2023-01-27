https://ria.ru/20230127/neft-1847782912.html

В Индонезии разочарованы тем, что не могут купить российскую нефть

В Индонезии разочарованы тем, что не могут купить российскую нефть - РИА Новости, 27.01.2023

В Индонезии разочарованы тем, что не могут купить российскую нефть

Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан выразил разочарование тем, что его страна пока не может закупить российскую... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:49

2023-01-27T10:49

2023-01-27T16:29

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индонезия

россия

джакарта

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан выразил разочарование тем, что его страна пока не может закупить российскую нефть.По словам министра, который приводит местный портал Detik, Панджайтан даже ездил в Россию для обсуждения вопроса, "однако спустя пять месяцев ожидания перспектива купить сырую нефть в России так и не появилась"."Теперь, когда нефть подешевела, разве вы не можете сделать нам предложение по ее закупке? Мы ждем, прошу, поторопитесь", — заявил Панджайтан, выступая на инвестиционном форуме в Джакарте. Государственная нефтедобывающая компания Индонезии PT Pertamina некоторое время назад сообщила, что все еще рассматривает планы по закупке сырой нефти в России. В ноябре 2022 года директор Pertamina Нике Видьявати заявил, что оценка возможности покупки нефти из России идет с учетом многих факторов, в том числе политических и экономических. В декабре посол Индонезии в Москве Жосе Таварес заявил РИА Новости, что Индонезия будет искать лучшее ценовое предложение на нефть, в том числе через переговоры с поставщиками на мировом рынке, включая Россию.

https://ria.ru/20230127/neft-1847766725.html

https://ria.ru/20230126/niderlandy-1847443868.html

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экономика, индонезия, россия, джакарта