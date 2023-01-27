https://ria.ru/20230127/neft-1847766725.html

Путин поручил представить предложения по методике расчета цены на нефть

Путин поручил представить предложения по методике расчета цены на нефть - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил представить предложения по методике расчета цены на нефть

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть и нефтепродукты для... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:55

2023-01-27T09:55

2023-01-27T12:59

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть и нефтепродукты для налогообложения, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений", - говорится в сообщении.Уточняется, что поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 января.На совещании 11 января вице-премьер Александр Новак сообщил, что основная проблема на нефтяном рынке сейчас - высокий дисконт из-за высокой стоимости фрахта, его стоимость выросла достаточно сильно в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты из-за возможных санкций в связи с отказом устанавливать потолок цен на энергоресурсы. В ответ президент поручил правительству рассмотреть вопрос дисконта, чтобы не создавать проблем для бюджета.Сейчас для расчета налогов используют средний уровень цен нефти Urals на мировом рынке, в частности, в портах Аугусты (Италия) и Роттердама (Нидерланды), однако на данный момент туда российское сырье практически не поставляется из-за санкций. В расчетах применяется оценка агентства Argus, который отслеживает поставки в этих направлениях. До ноября в цену Urals сразу закладывалась стоимость транспортировки, а теперь агентство подсчитывает цену нефти до загрузки в танкеры и прибавляет к ним стоимость доставки до тех же портов.Минфин РФ продолжает использовать для расчета налогов и сборов котировки нефти Argus, сообщало неделю назад ведомство, и пока анализирует различные варианты изменения текущего порядка расчета цены Urals с учетом изменения торговых потоков.

https://ria.ru/20230127/potolok-1847755651.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия