https://ria.ru/20230127/natsvalyuty-1847765016.html

Чемезов рассказал о переходе "Ростеха" на расчеты в нацвалютах

Чемезов рассказал о переходе "Ростеха" на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 27.01.2023

Чемезов рассказал о переходе "Ростеха" на расчеты в нацвалютах

Доля договоренностей по контрактам на экспорт российского оружия в национальных валютах близка к 100%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:42

2023-01-27T09:42

2023-01-27T11:07

сергей чемезов

экономика

ростех

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Доля договоренностей по контрактам на экспорт российского оружия в национальных валютах близка к 100%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчеты с нашими партнерами в национальных валютах. Это были своевременные и, как показывает сегодняшняя обстановка, оправданные действия. К настоящему времени доля таких договоренностей близка к ста процентам", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей чемезов, экономика, ростех