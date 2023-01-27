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Чемезов рассказал о переходе "Ростеха" на расчеты в нацвалютах
Чемезов рассказал о переходе "Ростеха" на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 27.01.2023
Чемезов рассказал о переходе "Ростеха" на расчеты в нацвалютах
Доля договоренностей по контрактам на экспорт российского оружия в национальных валютах близка к 100%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:42
2023-01-27T09:42
2023-01-27T11:07
сергей чемезов
экономика
ростех
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Доля договоренностей по контрактам на экспорт российского оружия в национальных валютах близка к 100%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчеты с нашими партнерами в национальных валютах. Это были своевременные и, как показывает сегодняшняя обстановка, оправданные действия. К настоящему времени доля таких договоренностей близка к ста процентам", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей чемезов, экономика, ростех
Сергей Чемезов, Экономика, Ростех
09:42 27.01.2023 (обновлено: 11:07 27.01.2023)
Чемезов рассказал о переходе "Ростеха" на расчеты в нацвалютах
Глава "Ростеха" Чемезов: почти все договоренности по контрактам заключаются в нацвалютах