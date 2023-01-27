https://ria.ru/20230127/natsizm-1848019167.html

В Мелитополе призвали евреев не допустить возрождения нацизма в мире

В Мелитополе призвали евреев не допустить возрождения нацизма в мире - РИА Новости, 27.01.2023

В Мелитополе призвали евреев не допустить возрождения нацизма в мире

Активисты молодежного движения "Волонтеры Победы" в Запорожской области от имени мелитопольской еврейской общины призвали своих единомышленников во всем мире... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T21:01

2023-01-27T21:01

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мелитополь

запорожская область

освенцим

волонтеры победы

холокост

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Активисты молодежного движения "Волонтеры Победы" в Запорожской области от имени мелитопольской еврейской общины призвали своих единомышленников во всем мире способствовать прекращению поддержки нацистского киевского режима во избежание повторения Холокоста и не допустить возрождения нацизма, заявила РИА Новости активистка молодежного движения Елизавета Кружилова. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. "Мы, "Волонтёры Победы", передаем просьбу мелитопольской еврейской общины представителям движения во всем мире о прекращении поддержки и подпитки нацистского киевского режима. Трагедия Холокоста не должна повторится. Представители еврейской общины всегда имели возможность влиять на власть имущих. Вместе мы должны предотвратить возрождение нацизма", - сказала Кружилова. Активистка выразила уверенность, что мировая общественность понимает свою ответственность перед жертвами Холокоста.

https://ria.ru/20230127/neonatsizm-1848000235.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847765474.html

мелитополь

запорожская область

освенцим

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Призыв "Волонтеров Победы" прекратить поддержку киевского режима Активисты молодежного движения "Волонтеры Победы" в Запорожской области от имени мелитопольской еврейской общины призвали своих единомышленников во всем мире способствовать прекращению поддержки киевского режима и не допустить возрождения нацизма 2023-01-27T21:01 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, запорожская область, освенцим, волонтеры победы, холокост