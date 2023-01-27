19:26 27.01.2023 (обновлено: 19:46 27.01.2023)
США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО
Кирби: США не станут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США не станут вмешиваться в ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но призывают Турцию работать над разрешением своих обеспокоенностей, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не вмешиваемся в эти дискуссии, которые происходят между Турцией, Швецией и Финляндией, мы проявляем уважение к обсуждению, которое ведут суверенные страны", - сказал Кирби журналистам.
При этом он заявил, что США призывают Турцию продолжать прорабатывать свои обеспокоенности, чтобы Финляндия и Швеция смогли вступить в НАТО так скоро, насколько возможно.
В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.