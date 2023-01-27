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США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 27.01.2023
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США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО
США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 27.01.2023
США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО
США не станут вмешиваться в ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но призывают Турцию работать над разрешением своих обеспокоенностей, заявил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:26
2023-01-27T19:46
нато
в мире
сша
финляндия
швеция
турция
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США не станут вмешиваться в ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но призывают Турцию работать над разрешением своих обеспокоенностей, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.При этом он заявил, что США призывают Турцию продолжать прорабатывать свои обеспокоенности, чтобы Финляндия и Швеция смогли вступить в НАТО так скоро, насколько возможно.В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
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нато, в мире, сша, финляндия, швеция, турция, джон кирби
НАТО, В мире, США, Финляндия, Швеция, Турция, Джон Кирби
19:26 27.01.2023 (обновлено: 19:46 27.01.2023)
 
США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО

Кирби: США не станут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США не станут вмешиваться в ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но призывают Турцию работать над разрешением своих обеспокоенностей, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не вмешиваемся в эти дискуссии, которые происходят между Турцией, Швецией и Финляндией, мы проявляем уважение к обсуждению, которое ведут суверенные страны", - сказал Кирби журналистам.
При этом он заявил, что США призывают Турцию продолжать прорабатывать свои обеспокоенности, чтобы Финляндия и Швеция смогли вступить в НАТО так скоро, насколько возможно.
В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 15:33
В Анкаре объяснили бессмысленность переговоров по расширению НАТО
 
НАТОВ миреСШАФинляндияШвецияТурцияДжон Кирби
 
 
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