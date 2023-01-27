https://ria.ru/20230127/nato-1848001211.html

США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО

США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 27.01.2023

США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО

США не станут вмешиваться в ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но призывают Турцию работать над разрешением своих обеспокоенностей, заявил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:26

2023-01-27T19:26

2023-01-27T19:46

нато

в мире

сша

финляндия

швеция

турция

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США не станут вмешиваться в ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но призывают Турцию работать над разрешением своих обеспокоенностей, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.При этом он заявил, что США призывают Турцию продолжать прорабатывать свои обеспокоенности, чтобы Финляндия и Швеция смогли вступить в НАТО так скоро, насколько возможно.В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.

https://ria.ru/20230126/peregovory-1847618747.html

сша

финляндия

швеция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нато, в мире, сша, финляндия, швеция, турция, джон кирби