Рейтинг@Mail.ru
Член СПЧ назвал НАТО раковой опухолью для человечества - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/nato-1847992986.html
Член СПЧ назвал НАТО раковой опухолью для человечества
Член СПЧ назвал НАТО раковой опухолью для человечества - РИА Новости, 27.01.2023
Член СПЧ назвал НАТО раковой опухолью для человечества
Страны НАТО поставками вооружения Украине превратили альянс в "раковую опухоль для человечества", НАТО стала организацией, которая поддерживает нацизм, заявил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:48
2023-01-27T18:48
в мире
украина
россия
сша
нато
леонид поляков
высшая школа экономики (вшэ)
правый сектор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Страны НАТО поставками вооружения Украине превратили альянс в "раковую опухоль для человечества", НАТО стала организацией, которая поддерживает нацизм, заявил профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член СПЧ при президенте России Леонид Поляков. По словам Полякова, зачинщиками государственного переворота на Украине были США: "(Виктория) Нуланд, которая ходила и раздавала на "майдане" печеньки, американские сенаторы, которые с трибуны "майдана" напрямую призывали к свержению законной власти". "А исполнителями были ребята под черно-красными флагами, так называемый "Правый сектор"* (запрещен в РФ)", - напомнил профессор.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230127/nato-1847976620.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a357ff4dcda493d47a8533d213716bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, нато, леонид поляков, высшая школа экономики (вшэ), правый сектор, виктория нуланд, совет по правам человека при президенте рф (спч)
В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Леонид Поляков, Высшая школа экономики (ВШЭ), Правый сектор, Виктория Нуланд, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
18:48 27.01.2023
 
Член СПЧ назвал НАТО раковой опухолью для человечества

Член СПЧ Поляков назвал НАТО раковой опухолью для человечества из-за поставок Украине

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Страны НАТО поставками вооружения Украине превратили альянс в "раковую опухоль для человечества", НАТО стала организацией, которая поддерживает нацизм, заявил профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член СПЧ при президенте России Леонид Поляков.
"НАТО расширилась и по сути дела превратилась в раковую опухоль для человечества своими действиями в первую очередь на Украине. Я считаю, что рассматривать НАТО нужно с точки зрения того, что это организация, которая вписала себя в нацистский режим, который возник на Украине в результате государственного переворота", — сказал Поляков в ходе заседания, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
По словам Полякова, зачинщиками государственного переворота на Украине были США: "(Виктория) Нуланд, которая ходила и раздавала на "майдане" печеньки, американские сенаторы, которые с трибуны "майдана" напрямую призывали к свержению законной власти".
"А исполнителями были ребята под черно-красными флагами, так называемый "Правый сектор"* (запрещен в РФ)", - напомнил профессор.
* Экстремистская организация, запрещена в России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 18:05Специальная военная операция на Украине
НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан
 
В миреУкраинаРоссияСШАНАТОЛеонид ПоляковВысшая школа экономики (ВШЭ)Правый секторВиктория НуландСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала