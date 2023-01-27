https://ria.ru/20230127/nato-1847992986.html

Член СПЧ назвал НАТО раковой опухолью для человечества

Член СПЧ назвал НАТО раковой опухолью для человечества - РИА Новости, 27.01.2023

Член СПЧ назвал НАТО раковой опухолью для человечества

Страны НАТО поставками вооружения Украине превратили альянс в "раковую опухоль для человечества", НАТО стала организацией, которая поддерживает нацизм, заявил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:48

2023-01-27T18:48

2023-01-27T18:48

в мире

украина

россия

сша

нато

леонид поляков

высшая школа экономики (вшэ)

правый сектор

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Страны НАТО поставками вооружения Украине превратили альянс в "раковую опухоль для человечества", НАТО стала организацией, которая поддерживает нацизм, заявил профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член СПЧ при президенте России Леонид Поляков. По словам Полякова, зачинщиками государственного переворота на Украине были США: "(Виктория) Нуланд, которая ходила и раздавала на "майдане" печеньки, американские сенаторы, которые с трибуны "майдана" напрямую призывали к свержению законной власти". "А исполнителями были ребята под черно-красными флагами, так называемый "Правый сектор"* (запрещен в РФ)", - напомнил профессор.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230127/nato-1847976620.html

украина

россия

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, сша, нато, леонид поляков, высшая школа экономики (вшэ), правый сектор, виктория нуланд, совет по правам человека при президенте рф (спч)