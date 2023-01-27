Член СПЧ назвал НАТО раковой опухолью для человечества
Член СПЧ Поляков назвал НАТО раковой опухолью для человечества из-за поставок Украине
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Страны НАТО поставками вооружения Украине превратили альянс в "раковую опухоль для человечества", НАТО стала организацией, которая поддерживает нацизм, заявил профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член СПЧ при президенте России Леонид Поляков.
"НАТО расширилась и по сути дела превратилась в раковую опухоль для человечества своими действиями в первую очередь на Украине. Я считаю, что рассматривать НАТО нужно с точки зрения того, что это организация, которая вписала себя в нацистский режим, который возник на Украине в результате государственного переворота", — сказал Поляков в ходе заседания, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
По словам Полякова, зачинщиками государственного переворота на Украине были США: "(Виктория) Нуланд, которая ходила и раздавала на "майдане" печеньки, американские сенаторы, которые с трибуны "майдана" напрямую призывали к свержению законной власти".
"А исполнителями были ребята под черно-красными флагами, так называемый "Правый сектор"* (запрещен в РФ)", - напомнил профессор.
* Экстремистская организация, запрещена в России