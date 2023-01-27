18:05 27.01.2023 (обновлено: 18:21 27.01.2023)
НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан
Орбан заявил, что при успешном наступлении России на Украине у НАТО возникнут проблемы
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 янв — РИА Новости. При успехе России на Украине страны НАТО столкнутся с проблемами, приводит слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание The American Conservative.
"Если грядущее весеннее наступление России окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос: посылать ли солдат воевать за Украину? Это не то, о чем думает американский народ, но это в голове у растущего числа европейцев, чьи страны будут опустошены, если война распространится", — отметил венгерский политик.
По его словам, реальность заключается в том, что Запад "находится в войне с Россией и каждый день заходит в этом все дальше".
"Слишком многие жители Запада заблуждаются относительно того, что на самом деле происходит и что может произойти. Запад может думать, что он не воюет с Россией, но, посылая все больше и больше оружия и приближаясь к фактической военной интервенции, западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, с Россией и с западной общественностью", — высказался Орбан.
В начале марта прошлого года венгерский парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатскую область, в которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через ее территорию стали бы законной военной целью.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.