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НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/nato-1847976620.html
НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан
НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 27.01.2023
НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан
При успехе России на Украине страны НАТО столкнутся с проблемами, приводит слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание The American Conservative. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:05
2023-01-27T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
нато
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 27 янв — РИА Новости. При успехе России на Украине страны НАТО столкнутся с проблемами, приводит слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание The American Conservative.По его словам, реальность заключается в том, что Запад "находится в войне с Россией и каждый день заходит в этом все дальше"."Слишком многие жители Запада заблуждаются относительно того, что на самом деле происходит и что может произойти. Запад может думать, что он не воюет с Россией, но, посылая все больше и больше оружия и приближаясь к фактической военной интервенции, западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, с Россией и с западной общественностью", — высказался Орбан. Будапешт с самого начала настаивал на мире и отказался посылать оружие Киеву, так как не желает участвовать в конфликте ни с чьей стороны, пояснил премьер.В начале марта прошлого года венгерский парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатскую область, в которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через ее территорию стали бы законной военной целью.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230126/vengry-1847672191.html
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в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, нато, петер сийярто, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Петер Сийярто, Владимир Путин
18:05 27.01.2023 (обновлено: 18:21 27.01.2023)
 
НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан

Орбан заявил, что при успешном наступлении России на Украине у НАТО возникнут проблемы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 янв — РИА Новости. При успехе России на Украине страны НАТО столкнутся с проблемами, приводит слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание The American Conservative.

"Если грядущее весеннее наступление России окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос: посылать ли солдат воевать за Украину? Это не то, о чем думает американский народ, но это в голове у растущего числа европейцев, чьи страны будут опустошены, если война распространится", — отметил венгерский политик.

По его словам, реальность заключается в том, что Запад "находится в войне с Россией и каждый день заходит в этом все дальше".
"Слишком многие жители Запада заблуждаются относительно того, что на самом деле происходит и что может произойти. Запад может думать, что он не воюет с Россией, но, посылая все больше и больше оружия и приближаясь к фактической военной интервенции, западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, с Россией и с западной общественностью", — высказался Орбан.
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26 января, 17:36Специальная военная операция на Украине
Будапешт обвинил Киев в жесткой мобилизации венгров
Будапешт с самого начала настаивал на мире и отказался посылать оружие Киеву, так как не желает участвовать в конфликте ни с чьей стороны, пояснил премьер.
В начале марта прошлого года венгерский парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатскую область, в которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через ее территорию стали бы законной военной целью.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанНАТОПетер СийяртоВладимир Путин
 
 
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