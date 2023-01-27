https://ria.ru/20230127/nato-1847976620.html

НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан

НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 27.01.2023

НАТО столкнется с проблемами при успехе России на Украине, заявил Орбан

При успехе России на Украине страны НАТО столкнутся с проблемами, приводит слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание The American Conservative. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:05

2023-01-27T18:05

2023-01-27T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

венгрия

виктор орбан

нато

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 27 янв — РИА Новости. При успехе России на Украине страны НАТО столкнутся с проблемами, приводит слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание The American Conservative.По его словам, реальность заключается в том, что Запад "находится в войне с Россией и каждый день заходит в этом все дальше"."Слишком многие жители Запада заблуждаются относительно того, что на самом деле происходит и что может произойти. Запад может думать, что он не воюет с Россией, но, посылая все больше и больше оружия и приближаясь к фактической военной интервенции, западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, с Россией и с западной общественностью", — высказался Орбан. Будапешт с самого начала настаивал на мире и отказался посылать оружие Киеву, так как не желает участвовать в конфликте ни с чьей стороны, пояснил премьер.В начале марта прошлого года венгерский парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатскую область, в которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через ее территорию стали бы законной военной целью.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230126/vengry-1847672191.html

https://ria.ru/20230123/vengry-1846809076.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, нато, петер сийярто, владимир путин