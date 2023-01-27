https://ria.ru/20230127/nato-1847858481.html

Запад хочет создать на Украине бригады натовского образца, считает эксперт

Запад хочет создать на Украине бригады натовского образца, считает эксперт - РИА Новости, 27.01.2023

Запад хочет создать на Украине бригады натовского образца, считает эксперт

Передача танков Украине странами Запада будет сопряжена с поставкой широкой номенклатуры других вооружений, необходимых для формирования механизированных бригад РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:53

2023-01-27T13:53

2023-01-27T13:53

специальная военная операция на украине

украина

польша

германия

дмитрий дрозденко

нато

вооруженные силы украины

m1 abrams

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Передача танков Украине странами Запада будет сопряжена с поставкой широкой номенклатуры других вооружений, необходимых для формирования механизированных бригад натовского образца, без которых танковые части не смогут пойти в наступление, заявил в пятницу военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. "Надо смотреть не просто на поставку танков - танки голыми не поставляются, с ними идет целая инфраструктура обслуживания. Во-вторых, танки сами не воюют, они воюют в окружении соответствующих видов войск", - сказал он в ходе круглого стола "Танковая инициатива: к чему приведет поставка военной техники на Украину?". Дрозденко выразил мнение, что к бронетанковой бригаде, которую планируют сформировать в украинских войсках из планирующихся к отправке западных танков, будет придана одна-две механизированная бригада. "Будут строиться войсковые подразделения по образцам НАТО. Я представляю, что будет построена одна бронетанковая бригада и две механизированные. Не надо забывать о том, что американцы подтянули к границам Польши почти 1300 единиц бронетехники. То есть это все то вооружение, которое в случае чего может продолжить выступать в ВСУ. И все это надо учитывать в комплексе", - сказал эксперт. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Кроме того, Польша анонсировала поставку Украине помимо "Леопардов" 60 танков Twardy (польский вариант модернизации советских танков Т-72).

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

польша

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украина, польша, германия, дмитрий дрозденко, нато, вооруженные силы украины, m1 abrams, т-72 "урал"