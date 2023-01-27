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Запад хочет создать на Украине бригады натовского образца, считает эксперт - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/nato-1847858481.html
Запад хочет создать на Украине бригады натовского образца, считает эксперт
Запад хочет создать на Украине бригады натовского образца, считает эксперт - РИА Новости, 27.01.2023
Запад хочет создать на Украине бригады натовского образца, считает эксперт
Передача танков Украине странами Запада будет сопряжена с поставкой широкой номенклатуры других вооружений, необходимых для формирования механизированных бригад РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:53
2023-01-27T13:53
специальная военная операция на украине
украина
польша
германия
дмитрий дрозденко
нато
вооруженные силы украины
m1 abrams
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Передача танков Украине странами Запада будет сопряжена с поставкой широкой номенклатуры других вооружений, необходимых для формирования механизированных бригад натовского образца, без которых танковые части не смогут пойти в наступление, заявил в пятницу военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. "Надо смотреть не просто на поставку танков - танки голыми не поставляются, с ними идет целая инфраструктура обслуживания. Во-вторых, танки сами не воюют, они воюют в окружении соответствующих видов войск", - сказал он в ходе круглого стола "Танковая инициатива: к чему приведет поставка военной техники на Украину?". Дрозденко выразил мнение, что к бронетанковой бригаде, которую планируют сформировать в украинских войсках из планирующихся к отправке западных танков, будет придана одна-две механизированная бригада. "Будут строиться войсковые подразделения по образцам НАТО. Я представляю, что будет построена одна бронетанковая бригада и две механизированные. Не надо забывать о том, что американцы подтянули к границам Польши почти 1300 единиц бронетехники. То есть это все то вооружение, которое в случае чего может продолжить выступать в ВСУ. И все это надо учитывать в комплексе", - сказал эксперт. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Кроме того, Польша анонсировала поставку Украине помимо "Леопардов" 60 танков Twardy (польский вариант модернизации советских танков Т-72).
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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украина, польша, германия, дмитрий дрозденко, нато, вооруженные силы украины, m1 abrams, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Германия, Дмитрий Дрозденко, НАТО, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams, Т-72 "Урал"
13:53 27.01.2023
 
Запад хочет создать на Украине бригады натовского образца, считает эксперт

Эксперт Дрозденко: Запад планирует создать на Украине три бригады натовского образца

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Передача танков Украине странами Запада будет сопряжена с поставкой широкой номенклатуры других вооружений, необходимых для формирования механизированных бригад натовского образца, без которых танковые части не смогут пойти в наступление, заявил в пятницу военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
"Надо смотреть не просто на поставку танков - танки голыми не поставляются, с ними идет целая инфраструктура обслуживания. Во-вторых, танки сами не воюют, они воюют в окружении соответствующих видов войск", - сказал он в ходе круглого стола "Танковая инициатива: к чему приведет поставка военной техники на Украину?".
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
Дрозденко выразил мнение, что к бронетанковой бригаде, которую планируют сформировать в украинских войсках из планирующихся к отправке западных танков, будет придана одна-две механизированная бригада.
"Будут строиться войсковые подразделения по образцам НАТО. Я представляю, что будет построена одна бронетанковая бригада и две механизированные. Не надо забывать о том, что американцы подтянули к границам Польши почти 1300 единиц бронетехники. То есть это все то вооружение, которое в случае чего может продолжить выступать в ВСУ. И все это надо учитывать в комплексе", - сказал эксперт.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.
Кроме того, Польша анонсировала поставку Украине помимо "Леопардов" 60 танков Twardy (польский вариант модернизации советских танков Т-72).
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаГерманияДмитрий ДрозденкоНАТОВооруженные силы УкраиныM1 AbramsТ-72 "Урал"
 
 
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