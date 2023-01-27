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Бывший россиянин стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании - РИА Новости, 27.01.2023
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Бывший россиянин стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании
Бывший россиянин стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании - РИА Новости, 27.01.2023
Бывший россиянин стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании
Основатель трейдинговой компании XTX Markets 43-летний Александр Герко, отказавшийся от российского гражданства, возглавил список крупнейших налогоплательщиков... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:32
2023-01-27T23:42
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Основатель трейдинговой компании XTX Markets 43-летний Александр Герко, отказавшийся от российского гражданства, возглавил список крупнейших налогоплательщиков Великобритании за 2022 год, сообщила в пятницу газета The Times. Эта сумма эквивалентна почти 1,3 миллиона фунтов стерлингов налоговых выплат в день, или более 55 тысяч фунтов в час, отмечает газета. В общей сложности 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании передали казне около 5,2 миллиарда фунтов стерлингов, причем свыше 2,3 миллиарда было уплачено лицами, входящими только в первую десятку списка, говорится в статье. В рейтинг также попали такие известные лица, как британский певец Стинг (52-е место), заплативший 25 миллионов фунтов в виде налогов в 2022 году, и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (81-я строчка), которая передала казне королевства 15 миллионов фунтов.Герко, родившийся и выросший в России, получил степень доктора математических наук в МГУ имени Ломоносова. В 2016 году он получил британское гражданство, а в конце 2022-го полностью отказался от российского. Его компания XTX Markets, основанная в 2015 году, ежедневно осуществляет сделки на сумму около 300 миллиардов фунтов и в марте прошлого года выплатила дивиденды на сумму 1,3 миллиарда, пишет The Times.
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в мире, великобритания, москва, россия, стинг, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер
В мире, Великобритания, Москва, Россия, Стинг, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Гарри Поттер
14:32 27.01.2023 (обновлено: 23:42 27.01.2023)
 
Бывший россиянин стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании

Times: бывший россиянин стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Основатель трейдинговой компании XTX Markets 43-летний Александр Герко, отказавшийся от российского гражданства, возглавил список крупнейших налогоплательщиков Великобритании за 2022 год, сообщила в пятницу газета The Times.

"Родившийся в Москве миллиардер, который недавно отказался от российского гражданства, возглавил список налогоплательщиков The Sunday Times за этот год, уплатив в британский государственный бюджет более 487 миллионов фунтов стерлингов всего за 12 месяцев", — говорится в сообщении издания, которое опубликовало ежегодный список 100 крупнейших налогоплательщиков Британии.

Эта сумма эквивалентна почти 1,3 миллиона фунтов стерлингов налоговых выплат в день, или более 55 тысяч фунтов в час, отмечает газета.
В общей сложности 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании передали казне около 5,2 миллиарда фунтов стерлингов, причем свыше 2,3 миллиарда было уплачено лицами, входящими только в первую десятку списка, говорится в статье.
В рейтинг также попали такие известные лица, как британский певец Стинг (52-е место), заплативший 25 миллионов фунтов в виде налогов в 2022 году, и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (81-я строчка), которая передала казне королевства 15 миллионов фунтов.
Герко, родившийся и выросший в России, получил степень доктора математических наук в МГУ имени Ломоносова. В 2016 году он получил британское гражданство, а в конце 2022-го полностью отказался от российского. Его компания XTX Markets, основанная в 2015 году, ежедневно осуществляет сделки на сумму около 300 миллиардов фунтов и в марте прошлого года выплатила дивиденды на сумму 1,3 миллиарда, пишет The Times.
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