https://ria.ru/20230127/nalogoplatelschik-1847882450.html

Бывший россиянин стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании

Бывший россиянин стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании - РИА Новости, 27.01.2023

Бывший россиянин стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании

Основатель трейдинговой компании XTX Markets 43-летний Александр Герко, отказавшийся от российского гражданства, возглавил список крупнейших налогоплательщиков... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:32

2023-01-27T14:32

2023-01-27T23:42

в мире

великобритания

москва

россия

стинг

джоан роулинг (джоан мюррэй)

гарри поттер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/70/239577096_0:627:1323:1371_1920x0_80_0_0_43b5b8d36c893a144f14bc2941ac5cc5.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Основатель трейдинговой компании XTX Markets 43-летний Александр Герко, отказавшийся от российского гражданства, возглавил список крупнейших налогоплательщиков Великобритании за 2022 год, сообщила в пятницу газета The Times. Эта сумма эквивалентна почти 1,3 миллиона фунтов стерлингов налоговых выплат в день, или более 55 тысяч фунтов в час, отмечает газета. В общей сложности 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании передали казне около 5,2 миллиарда фунтов стерлингов, причем свыше 2,3 миллиарда было уплачено лицами, входящими только в первую десятку списка, говорится в статье. В рейтинг также попали такие известные лица, как британский певец Стинг (52-е место), заплативший 25 миллионов фунтов в виде налогов в 2022 году, и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (81-я строчка), которая передала казне королевства 15 миллионов фунтов.Герко, родившийся и выросший в России, получил степень доктора математических наук в МГУ имени Ломоносова. В 2016 году он получил британское гражданство, а в конце 2022-го полностью отказался от российского. Его компания XTX Markets, основанная в 2015 году, ежедневно осуществляет сделки на сумму около 300 миллиардов фунтов и в марте прошлого года выплатила дивиденды на сумму 1,3 миллиарда, пишет The Times.

https://ria.ru/20221119/velikobritaniya-1832767057.html

великобритания

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, москва, россия, стинг, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер