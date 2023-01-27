https://ria.ru/20230127/ms-21-1847774648.html
Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21
Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21 - РИА Новости, 27.01.2023
Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21
Пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:25
2023-01-27T10:25
2023-01-27T17:30
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ростех
сергей чемезов
экономика
мс-21
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В 2023 году планируем начать испытания других систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство. Часть из этих систем уже проходит стендовые испытания", — сказал Чемезов.По его словам, программа МС-21 "фактически уже на финишной прямой"."Мы решили проблему с двигателем, с "черным крылом". От Росавиации получено одобрение главных изменений в типовую конструкцию, связанных с установкой ПД-14 и крыла из отечественных композитов", — сказал глава "Ростеха".МС-21 — отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех, сергей чемезов, экономика, мс-21
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ростех, Сергей Чемезов, Экономика, МС-21
10:25 27.01.2023 (обновлено: 17:30 27.01.2023)
Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21
Глава "Ростеха" Чемезов: лайнер МС-21 пойдет в серию к концу 2024 года
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"В 2023 году планируем начать испытания других систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство. Часть из этих систем уже проходит стендовые испытания", — сказал Чемезов.
По его словам, программа МС-21 "фактически уже на финишной прямой".
"Мы решили проблему с двигателем, с "черным крылом". От Росавиации
получено одобрение главных изменений в типовую конструкцию, связанных с установкой ПД-14 и крыла из отечественных композитов", — сказал глава "Ростеха".
МС-21 — отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.