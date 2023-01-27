https://ria.ru/20230127/ms-21-1847774648.html

Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21

Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21 - РИА Новости, 27.01.2023

Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21

Пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:25

2023-01-27T10:25

2023-01-27T17:30

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ростех

сергей чемезов

экономика

мс-21

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В 2023 году планируем начать испытания других систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство. Часть из этих систем уже проходит стендовые испытания", — сказал Чемезов.По его словам, программа МС-21 "фактически уже на финишной прямой"."Мы решили проблему с двигателем, с "черным крылом". От Росавиации получено одобрение главных изменений в типовую конструкцию, связанных с установкой ПД-14 и крыла из отечественных композитов", — сказал глава "Ростеха".МС-21 — отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230104/ms-21-1843073022.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех, сергей чемезов, экономика, мс-21