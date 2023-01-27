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Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21 - РИА Новости, 27.01.2023
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Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21
Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21 - РИА Новости, 27.01.2023
Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21
Пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:25
2023-01-27T17:30
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ростех
сергей чемезов
экономика
мс-21
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В 2023 году планируем начать испытания других систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство. Часть из этих систем уже проходит стендовые испытания", — сказал Чемезов.По его словам, программа МС-21 "фактически уже на финишной прямой"."Мы решили проблему с двигателем, с "черным крылом". От Росавиации получено одобрение главных изменений в типовую конструкцию, связанных с установкой ПД-14 и крыла из отечественных композитов", — сказал глава "Ростеха".МС-21 — отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех, сергей чемезов, экономика, мс-21
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ростех, Сергей Чемезов, Экономика, МС-21
10:25 27.01.2023 (обновлено: 17:30 27.01.2023)
 
Чемезов назвал сроки начала серийного производства МС-21

Глава "Ростеха" Чемезов: лайнер МС-21 пойдет в серию к концу 2024 года

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в медиабанкАвиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний
Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"В 2023 году планируем начать испытания других систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство. Часть из этих систем уже проходит стендовые испытания", — сказал Чемезов.
По его словам, программа МС-21 "фактически уже на финишной прямой".
"Мы решили проблему с двигателем, с "черным крылом". От Росавиации получено одобрение главных изменений в типовую конструкцию, связанных с установкой ПД-14 и крыла из отечественных композитов", — сказал глава "Ростеха".
МС-21 — отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
Читайте полный текст интервью >>
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 18:29
Мантуров испытал российский лайнер МС-21
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РостехСергей ЧемезовЭкономикаМС-21
 
 
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