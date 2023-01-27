https://ria.ru/20230127/mrot-1847983895.html
Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением уровня инфляции
Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением уровня инфляции - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением уровня инфляции
Правительство России должно до 1 июля 2023 года увеличить минимальный размер оплаты труда, соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:18
2023-01-27T18:18
2023-01-27T20:30
владимир путин
мрот
общество
экономика
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство России должно до 1 июля 2023 года увеличить минимальный размер оплаты труда, соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.Путин также поручил представить к июлю предложения по дальнейшему увеличению МРОТ.Кроме того, глава государства дал задачу правительству обеспечить ускорение роста реальных зарплат и снижение уровня бедности. Также речь идет об увеличении продолжительности жизни и рождаемости. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2023 года, далее — один раз в месяц.Помимо этого, президент поручил кабинету министров утвердить программы развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни.В декабре Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля. Как уточняется, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента.
https://ria.ru/20230127/minzdrav-1847989546.html
https://ria.ru/20230118/mrot-1845847388.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, мрот, общество, экономика
Владимир Путин, МРОТ, Общество, Экономика
18:18 27.01.2023 (обновлено: 20:30 27.01.2023)
Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением уровня инфляции
Путин поручил правительству повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции до июля
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Правительство России должно до 1 июля 2023 года увеличить минимальный размер оплаты труда, соответствующее поручение президента опубликовано на сайте
Кремля.
"Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году", — говорится в документе.
Путин также поручил представить к июлю предложения по дальнейшему увеличению МРОТ.
Кроме того, глава государства дал задачу правительству обеспечить ускорение роста реальных зарплат и снижение уровня бедности. Также речь идет об увеличении продолжительности жизни и рождаемости. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2023 года, далее — один раз в месяц.
Помимо этого, президент поручил кабинету министров утвердить программы развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни.
В декабре Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля. Как уточняется, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента.