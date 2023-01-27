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Больше всего домов по программе капремонта отремонтируют в центре Москвы - РИА Новости, 27.01.2023
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Больше всего домов по программе капремонта отремонтируют в центре Москвы
Больше всего домов по программе капремонта отремонтируют в центре Москвы - РИА Новости, 27.01.2023
Больше всего домов по программе капремонта отремонтируют в центре Москвы
Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в программу капремонта Москвы в 2023 году, больше всего домов отремонтируют в центре столицы, а также в Южном и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:18
2023-01-27T09:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в программу капремонта Москвы в 2023 году, больше всего домов отремонтируют в центре столицы, а также в Южном и Северном административных округах, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году работы проводятся на 2 309 объектах. Больше всего домов отремонтируем в Центральном (385), Южном (348) и Северном (313) административных округах", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. "Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов", - пояснил Бирюков. Заммэра добавил, что обновление фасадов и плоских крыш начнется с наступлением устойчивых положительных температур. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках региональной программы с 2015 года в столице отремонтировали почти 13 тысяч домов общей площадью 70,8 миллиона квадратных метров.
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общество, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
09:18 27.01.2023
 
Больше всего домов по программе капремонта отремонтируют в центре Москвы

Больше всего домов по программе капремонта в 2023 году отремонтируют в центре Москвы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКапитальный ремонт жилья
Капитальный ремонт жилья - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Капитальный ремонт жилья. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в программу капремонта Москвы в 2023 году, больше всего домов отремонтируют в центре столицы, а также в Южном и Северном административных округах, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году работы проводятся на 2 309 объектах. Больше всего домов отремонтируем в Центральном (385), Южном (348) и Северном (313) административных округах", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.
"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов", - пояснил Бирюков.
Заммэра добавил, что обновление фасадов и плоских крыш начнется с наступлением устойчивых положительных температур.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках региональной программы с 2015 года в столице отремонтировали почти 13 тысяч домов общей площадью 70,8 миллиона квадратных метров.
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