https://ria.ru/20230127/moskva-1847760935.html

Больше всего домов по программе капремонта отремонтируют в центре Москвы

Больше всего домов по программе капремонта отремонтируют в центре Москвы - РИА Новости, 27.01.2023

Больше всего домов по программе капремонта отремонтируют в центре Москвы

Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в программу капремонта Москвы в 2023 году, больше всего домов отремонтируют в центре столицы, а также в Южном и... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:18

2023-01-27T09:18

2023-01-27T09:18

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в программу капремонта Москвы в 2023 году, больше всего домов отремонтируют в центре столицы, а также в Южном и Северном административных округах, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году работы проводятся на 2 309 объектах. Больше всего домов отремонтируем в Центральном (385), Южном (348) и Северном (313) административных округах", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. "Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов", - пояснил Бирюков. Заммэра добавил, что обновление фасадов и плоских крыш начнется с наступлением устойчивых положительных температур. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках региональной программы с 2015 года в столице отремонтировали почти 13 тысяч домов общей площадью 70,8 миллиона квадратных метров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, капремонт в москве