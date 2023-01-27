https://ria.ru/20230127/moskva-1847749618.html

В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.01.2023

В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T06:08

2023-01-27T06:08

2023-01-27T06:08

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

праздник крещения господня

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 21.00 28 января.

https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, праздник крещения господня