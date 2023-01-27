https://ria.ru/20230127/moskva-1847749618.html
В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.01.2023
В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T06:08
2023-01-27T06:08
2023-01-27T06:08
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 21.00 28 января.
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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, праздник крещения господня
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра объявили желтый уровень погодной опасности