https://ria.ru/20230127/moshennik-1847774437.html

Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО"

Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО" - РИА Новости, 27.01.2023

Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО"

Желающие помочь участникам СВО могут столкнуться с мошенничеством, рассказал РИА Новости Владимир Орлов - глава межрегиональной общественной организации "Вече", РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:24

2023-01-27T10:24

2023-01-27T11:49

специальная военная операция на украине

общество

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донбасс

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Желающие помочь участникам СВО могут столкнуться с мошенничеством, рассказал РИА Новости Владимир Орлов - глава межрегиональной общественной организации "Вече", работающей в Донбассе с 2014 года. "К сожалению, мошенничество действительно существует. И мы сами с ним сталкивались, видели много групп, которые пользуются нашим именем. Но мы всегда стараемся объяснить, что у нашей организации есть представители, в том числе и во многих городах. Их номера указаны на нашем официальном сайте, им всегда – в любое время – можно позвонить, задать вопросы, проконсультироваться, посоветоваться", - говорит Орлов. Поэтому, предупредил он, если "вдруг вам пишут какие-то анонимные люди", которые не предоставляют никакой информации о себе, о своей организации, "то, безусловно, таким "волонтерам" верить не стоит". "Более того, все зарегистрированные организации, которые занимаются благотворительностью, должны ежегодно предоставлять в Минюст перечень документов о проведенных гуманитарных акциях, отчеты о поступлениях и тратах денежных средств. Все эти документы, безусловно, должны публиковаться на сайте организации. Кроме того, они опубликованы и на сайте Минюста в разделе НКО", - рассказал общественник. Отвечая на вопрос, почему зачастую пожертвования собирают на личные карты, Орлов отметил, что с картами, конечно, легче работать, даже в покупке беспилотников. "Из-за того, что это, согласно законодательству, продукция двойного назначения, ее можно ввести в РФ только по лицензии… Но за наличный расчет их можно приобрести частным лицам и отправить с помощью транспортной компании без каких-либо проблем", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230116/kriptorynok-1845072593.html

https://ria.ru/20230125/moshenniki-1847227124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, донбасс