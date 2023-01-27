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Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО" - РИА Новости, 27.01.2023
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Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО"
Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО" - РИА Новости, 27.01.2023
Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО"
Желающие помочь участникам СВО могут столкнуться с мошенничеством, рассказал РИА Новости Владимир Орлов - глава межрегиональной общественной организации "Вече", РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:24
2023-01-27T11:49
специальная военная операция на украине
общество
россия
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Желающие помочь участникам СВО могут столкнуться с мошенничеством, рассказал РИА Новости Владимир Орлов - глава межрегиональной общественной организации "Вече", работающей в Донбассе с 2014 года. "К сожалению, мошенничество действительно существует. И мы сами с ним сталкивались, видели много групп, которые пользуются нашим именем. Но мы всегда стараемся объяснить, что у нашей организации есть представители, в том числе и во многих городах. Их номера указаны на нашем официальном сайте, им всегда – в любое время – можно позвонить, задать вопросы, проконсультироваться, посоветоваться", - говорит Орлов. Поэтому, предупредил он, если "вдруг вам пишут какие-то анонимные люди", которые не предоставляют никакой информации о себе, о своей организации, "то, безусловно, таким "волонтерам" верить не стоит". "Более того, все зарегистрированные организации, которые занимаются благотворительностью, должны ежегодно предоставлять в Минюст перечень документов о проведенных гуманитарных акциях, отчеты о поступлениях и тратах денежных средств. Все эти документы, безусловно, должны публиковаться на сайте организации. Кроме того, они опубликованы и на сайте Минюста в разделе НКО", - рассказал общественник. Отвечая на вопрос, почему зачастую пожертвования собирают на личные карты, Орлов отметил, что с картами, конечно, легче работать, даже в покупке беспилотников. "Из-за того, что это, согласно законодательству, продукция двойного назначения, ее можно ввести в РФ только по лицензии… Но за наличный расчет их можно приобрести частным лицам и отправить с помощью транспортной компании без каких-либо проблем", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230116/kriptorynok-1845072593.html
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общество, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донбасс
10:24 27.01.2023 (обновлено: 11:49 27.01.2023)
 
Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО"

Глава "Вече" Орлов рассказал о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Желающие помочь участникам СВО могут столкнуться с мошенничеством, рассказал РИА Новости Владимир Орлов - глава межрегиональной общественной организации "Вече", работающей в Донбассе с 2014 года.
"К сожалению, мошенничество действительно существует. И мы сами с ним сталкивались, видели много групп, которые пользуются нашим именем. Но мы всегда стараемся объяснить, что у нашей организации есть представители, в том числе и во многих городах. Их номера указаны на нашем официальном сайте, им всегда – в любое время – можно позвонить, задать вопросы, проконсультироваться, посоветоваться", - говорит Орлов.
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Поэтому, предупредил он, если "вдруг вам пишут какие-то анонимные люди", которые не предоставляют никакой информации о себе, о своей организации, "то, безусловно, таким "волонтерам" верить не стоит".
"Более того, все зарегистрированные организации, которые занимаются благотворительностью, должны ежегодно предоставлять в Минюст перечень документов о проведенных гуманитарных акциях, отчеты о поступлениях и тратах денежных средств. Все эти документы, безусловно, должны публиковаться на сайте организации. Кроме того, они опубликованы и на сайте Минюста в разделе НКО", - рассказал общественник.
Отвечая на вопрос, почему зачастую пожертвования собирают на личные карты, Орлов отметил, что с картами, конечно, легче работать, даже в покупке беспилотников.
"Из-за того, что это, согласно законодательству, продукция двойного назначения, ее можно ввести в РФ только по лицензии… Но за наличный расчет их можно приобрести частным лицам и отправить с помощью транспортной компании без каких-либо проблем", - пояснил собеседник агентства.
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