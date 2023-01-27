МИД ответил на заявления Молдавии о попытках Москвы контролировать Кишинев
МИД назвал заявления Молдавии о попытках Москвы контролировать Кишинев безосновательными
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявление вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры Андрея Спына о попытке Москвы держать Кишинев под контролем пропагандой лишено оснований, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Спыну заявил, что Россия якобы пытается контролировать Кишинев и использует для этого пропаганду. По его словам, Кишинев и раньше был в сфере интересов Москвы, а сейчас якобы влияние РФ на республику "оттачивается" в разных областях.
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"Что касается заявления вице-премьера Спыну о стремлении России контролировать Кишинев, то, мне кажется, это вообще лишено каких-либо оснований. В отличие от Запада Россия никогда не собиралась вмешиваться ни во внутренние дела других стран, и, в частности, Молдавии, уважала процессы в этих странах, выступала за развития взаимодействия, там, где это имеет обоюдовыгодные основы. А сегодня молдавские власти находятся под еще большим контролем США и Евросоюза, где им эти установки навязываются, причем очень грубо навязываются", - сказала она в ходе брифинга.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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