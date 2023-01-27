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МИД ответил на заявления Молдавии о попытках Москвы контролировать Кишинев - РИА Новости, 27.01.2023
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МИД ответил на заявления Молдавии о попытках Москвы контролировать Кишинев
МИД ответил на заявления Молдавии о попытках Москвы контролировать Кишинев - РИА Новости, 27.01.2023
МИД ответил на заявления Молдавии о попытках Москвы контролировать Кишинев
Заявление вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры Андрея Спына о попытке Москвы держать Кишинев под контролем пропагандой лишено оснований, заявила в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:02
2023-01-27T16:02
в мире
молдавия
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявление вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры Андрея Спына о попытке Москвы держать Кишинев под контролем пропагандой лишено оснований, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Спыну заявил, что Россия якобы пытается контролировать Кишинев и использует для этого пропаганду. По его словам, Кишинев и раньше был в сфере интересов Москвы, а сейчас якобы влияние РФ на республику "оттачивается" в разных областях. "Что касается заявления вице-премьера Спыну о стремлении России контролировать Кишинев, то, мне кажется, это вообще лишено каких-либо оснований. В отличие от Запада Россия никогда не собиралась вмешиваться ни во внутренние дела других стран, и, в частности, Молдавии, уважала процессы в этих странах, выступала за развития взаимодействия, там, где это имеет обоюдовыгодные основы. А сегодня молдавские власти находятся под еще большим контролем США и Евросоюза, где им эти установки навязываются, причем очень грубо навязываются", - сказала она в ходе брифинга. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847806229.html
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в мире, молдавия, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Молдавия, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:02 27.01.2023
 
МИД ответил на заявления Молдавии о попытках Москвы контролировать Кишинев

МИД назвал заявления Молдавии о попытках Москвы контролировать Кишинев безосновательными

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявление вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры Андрея Спына о попытке Москвы держать Кишинев под контролем пропагандой лишено оснований, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Спыну заявил, что Россия якобы пытается контролировать Кишинев и использует для этого пропаганду. По его словам, Кишинев и раньше был в сфере интересов Москвы, а сейчас якобы влияние РФ на республику "оттачивается" в разных областях.
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"Что касается заявления вице-премьера Спыну о стремлении России контролировать Кишинев, то, мне кажется, это вообще лишено каких-либо оснований. В отличие от Запада Россия никогда не собиралась вмешиваться ни во внутренние дела других стран, и, в частности, Молдавии, уважала процессы в этих странах, выступала за развития взаимодействия, там, где это имеет обоюдовыгодные основы. А сегодня молдавские власти находятся под еще большим контролем США и Евросоюза, где им эти установки навязываются, причем очень грубо навязываются", - сказала она в ходе брифинга.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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В миреМолдавияМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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