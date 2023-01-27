https://ria.ru/20230127/mir-1847939678.html

В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар

В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар - РИА Новости, 27.01.2023

В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар

Евреи молятся и просят о мире в День памяти жертв Холокоста, каждый должен сделать все для его достижения, сказал главный раввин России Берл Лазар на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:27

2023-01-27T16:27

2023-01-27T16:27

религия

россия

польша

израиль

берл лазар

александр борода

федерация еврейских общин россии

холокост

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евреи молятся и просят о мире в День памяти жертв Холокоста, каждый должен сделать все для его достижения, сказал главный раввин России Берл Лазар на мемориальном мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности. Он подчеркнул, что в 1945 году конец фашизму положил именно советский народ, который отстоял независимость своей родины и спас от уничтожения другие народы. "В День памяти жертв Холокоста мы молимся и просим, чтобы всегда и везде был мир. В Талмуде написано, что когда есть мир – есть все. Каждый из нас должен думать о том, что он может сделать, чтобы вокруг был мир и благополучие. Это время, когда мы даем себе клятву, чтобы этот ужас никогда не повторился, молимся и скорбим о миллионах погибших ни в чем не повинных людей – расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - сказал раввин. Президент ФЕОР Александр Борода отметил, что ежегодные мемориальные мероприятия позволяют чувствовать боль страшной трагедии и отдать дань памяти погибшим. "Сама дата 27 января делает еще одно напоминание, что недопустима никакая партия, никакое сообщество людей, которые поставят во главу угла человеконенавистничество и убийство людей просто потому, что они другой национальности и религии", - сказал Борода В память о шести миллионах евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны, были зажжены шесть мемориальных свечей. Их зажгли посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, посол Венгрии в РФ Норберт Конкой, посол Франции в РФ Пьер Леви, режиссер Кама Гинкас. Международный День памяти его жертв установлен 27 января 2005 года — в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше. За время функционирования лагеря смерти погибли около 1,5 миллионов человек, большинство из которых были евреями. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости в наши дни. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.

https://ria.ru/20230126/lazar-1847660575.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847853343.html

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