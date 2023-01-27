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В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар - РИА Новости, 27.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230127/mir-1847939678.html
В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар
В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар - РИА Новости, 27.01.2023
В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар
Евреи молятся и просят о мире в День памяти жертв Холокоста, каждый должен сделать все для его достижения, сказал главный раввин России Берл Лазар на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:27
2023-01-27T16:27
религия
россия
польша
израиль
берл лазар
александр борода
федерация еврейских общин россии
холокост
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евреи молятся и просят о мире в День памяти жертв Холокоста, каждый должен сделать все для его достижения, сказал главный раввин России Берл Лазар на мемориальном мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности. Он подчеркнул, что в 1945 году конец фашизму положил именно советский народ, который отстоял независимость своей родины и спас от уничтожения другие народы. "В День памяти жертв Холокоста мы молимся и просим, чтобы всегда и везде был мир. В Талмуде написано, что когда есть мир – есть все. Каждый из нас должен думать о том, что он может сделать, чтобы вокруг был мир и благополучие. Это время, когда мы даем себе клятву, чтобы этот ужас никогда не повторился, молимся и скорбим о миллионах погибших ни в чем не повинных людей – расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - сказал раввин. Президент ФЕОР Александр Борода отметил, что ежегодные мемориальные мероприятия позволяют чувствовать боль страшной трагедии и отдать дань памяти погибшим. "Сама дата 27 января делает еще одно напоминание, что недопустима никакая партия, никакое сообщество людей, которые поставят во главу угла человеконенавистничество и убийство людей просто потому, что они другой национальности и религии", - сказал Борода В память о шести миллионах евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны, были зажжены шесть мемориальных свечей. Их зажгли посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, посол Венгрии в РФ Норберт Конкой, посол Франции в РФ Пьер Леви, режиссер Кама Гинкас. Международный День памяти его жертв установлен 27 января 2005 года — в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше. За время функционирования лагеря смерти погибли около 1,5 миллионов человек, большинство из которых были евреями. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости в наши дни. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
https://ria.ru/20230126/lazar-1847660575.html
https://ria.ru/20230127/kholokost-1847853343.html
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россия, польша, израиль, берл лазар, александр борода, федерация еврейских общин россии, холокост, геза андреас фон гайр
Религия, Россия, Польша, Израиль, Берл Лазар, Александр Борода, Федерация еврейских общин России, Холокост, Геза Андреас фон Гайр
16:27 27.01.2023
 
В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар

Главный раввин России: в День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евреи молятся и просят о мире в День памяти жертв Холокоста, каждый должен сделать все для его достижения, сказал главный раввин России Берл Лазар на мемориальном мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности.
Он подчеркнул, что в 1945 году конец фашизму положил именно советский народ, который отстоял независимость своей родины и спас от уничтожения другие народы.
"В День памяти жертв Холокоста мы молимся и просим, чтобы всегда и везде был мир. В Талмуде написано, что когда есть мир – есть все. Каждый из нас должен думать о том, что он может сделать, чтобы вокруг был мир и благополучие. Это время, когда мы даем себе клятву, чтобы этот ужас никогда не повторился, молимся и скорбим о миллионах погибших ни в чем не повинных людей – расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - сказал раввин.
Президент ФЕОР Александр Борода отметил, что ежегодные мемориальные мероприятия позволяют чувствовать боль страшной трагедии и отдать дань памяти погибшим.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 17:10Религия
Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар
"Сама дата 27 января делает еще одно напоминание, что недопустима никакая партия, никакое сообщество людей, которые поставят во главу угла человеконенавистничество и убийство людей просто потому, что они другой национальности и религии", - сказал Борода
В память о шести миллионах евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны, были зажжены шесть мемориальных свечей. Их зажгли посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, посол Венгрии в РФ Норберт Конкой, посол Франции в РФ Пьер Леви, режиссер Кама Гинкас.
Международный День памяти его жертв установлен 27 января 2005 года — в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше. За время функционирования лагеря смерти погибли около 1,5 миллионов человек, большинство из которых были евреями.
В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости в наши дни. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 13:39
Россию пригласили на мероприятие ООН в Женеве в память о жертвах холокоста
 
РелигияРоссияПольшаИзраильБерл ЛазарАлександр БородаФедерация еврейских общин РоссииХолокостГеза Андреас фон Гайр
 
 
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