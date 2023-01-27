https://ria.ru/20230127/mir-1847939678.html
В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар
В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар - РИА Новости, 27.01.2023
В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар
Евреи молятся и просят о мире в День памяти жертв Холокоста, каждый должен сделать все для его достижения, сказал главный раввин России Берл Лазар на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:27
2023-01-27T16:27
2023-01-27T16:27
религия
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польша
израиль
берл лазар
александр борода
федерация еврейских общин россии
холокост
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евреи молятся и просят о мире в День памяти жертв Холокоста, каждый должен сделать все для его достижения, сказал главный раввин России Берл Лазар на мемориальном мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности. Он подчеркнул, что в 1945 году конец фашизму положил именно советский народ, который отстоял независимость своей родины и спас от уничтожения другие народы. "В День памяти жертв Холокоста мы молимся и просим, чтобы всегда и везде был мир. В Талмуде написано, что когда есть мир – есть все. Каждый из нас должен думать о том, что он может сделать, чтобы вокруг был мир и благополучие. Это время, когда мы даем себе клятву, чтобы этот ужас никогда не повторился, молимся и скорбим о миллионах погибших ни в чем не повинных людей – расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - сказал раввин. Президент ФЕОР Александр Борода отметил, что ежегодные мемориальные мероприятия позволяют чувствовать боль страшной трагедии и отдать дань памяти погибшим. "Сама дата 27 января делает еще одно напоминание, что недопустима никакая партия, никакое сообщество людей, которые поставят во главу угла человеконенавистничество и убийство людей просто потому, что они другой национальности и религии", - сказал Борода В память о шести миллионах евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны, были зажжены шесть мемориальных свечей. Их зажгли посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, посол Венгрии в РФ Норберт Конкой, посол Франции в РФ Пьер Леви, режиссер Кама Гинкас. Международный День памяти его жертв установлен 27 января 2005 года — в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше. За время функционирования лагеря смерти погибли около 1,5 миллионов человек, большинство из которых были евреями. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости в наши дни. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
https://ria.ru/20230126/lazar-1847660575.html
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россия, польша, израиль, берл лазар, александр борода, федерация еврейских общин россии, холокост, геза андреас фон гайр
Религия, Россия, Польша, Израиль, Берл Лазар, Александр Борода, Федерация еврейских общин России, Холокост, Геза Андреас фон Гайр
В День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире, заявил раввин Лазар
Главный раввин России: в День памяти жертв Холокоста евреи молятся о мире
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евреи молятся и просят о мире в День памяти жертв Холокоста, каждый должен сделать все для его достижения, сказал главный раввин России Берл Лазар на мемориальном мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности.
Он подчеркнул, что в 1945 году конец фашизму положил именно советский народ, который отстоял независимость своей родины и спас от уничтожения другие народы.
"В День памяти жертв Холокоста мы молимся и просим, чтобы всегда и везде был мир. В Талмуде написано, что когда есть мир – есть все. Каждый из нас должен думать о том, что он может сделать, чтобы вокруг был мир и благополучие. Это время, когда мы даем себе клятву, чтобы этот ужас никогда не повторился, молимся и скорбим о миллионах погибших ни в чем не повинных людей – расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - сказал раввин.
Президент ФЕОР Александр Борода
отметил, что ежегодные мемориальные мероприятия позволяют чувствовать боль страшной трагедии и отдать дань памяти погибшим.
"Сама дата 27 января делает еще одно напоминание, что недопустима никакая партия, никакое сообщество людей, которые поставят во главу угла человеконенавистничество и убийство людей просто потому, что они другой национальности и религии", - сказал Борода
В память о шести миллионах евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны, были зажжены шесть мемориальных свечей. Их зажгли посол Израиля
в РФ Александр Бен Цви, посол Польши
в РФ Кшиштоф Краевский, посол ФРГ
в РФ Геза Андреас фон Гайр
, посол Венгрии
в РФ Норберт Конкой, посол Франции
в РФ Пьер Леви
, режиссер Кама Гинкас
.
Международный День памяти его жертв установлен 27 января 2005 года — в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим
в Польше. За время функционирования лагеря смерти погибли около 1,5 миллионов человек, большинство из которых были евреями.
В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости в наши дни. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.