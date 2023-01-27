https://ria.ru/20230127/mina-1847916455.html

Румынские водолазы уничтожили морскую мину в Черном море

Румынские водолазы уничтожили морскую мину в Черном море - РИА Новости, 27.01.2023

Румынские водолазы уничтожили морскую мину в Черном море

Водолазы в Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от румынского города Сфынтул-Георге, сообщает пресс-служба военно-морских сил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:35

2023-01-27T15:35

2023-01-27T15:35

в мире

черное море

румыния

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Водолазы в Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от румынского города Сфынтул-Георге, сообщает пресс-служба военно-морских сил страны. Сотрудники пограничной полиции Румынии в четверг обнаружили морскую мину, дрейфующую возле пляжной зоны города Сфынтул-Георге. Они оцепили зону и уведомили местные власти. "Миссия по обезвреживанию морской мины, обнаруженной на пляже в Сфынтул-Георге, была выполнена без происшествий. Операция по уничтожению морской мины была проведена смешанной группой солдат-водолазов ВМС из Констанцы и Бабадага, которые специализируются на уничтожении взрывных устройств", - сообщается на сайте ВМС. Специалисты установили, что это была морская мина типа ЯМ. После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели четыре операции по уничтожению морской мины. По данным румынских властей, с марта по декабрь в западной части Черного моря уничтожены 53 морские мины. ФСБ РФ в марте прошлого года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

https://ria.ru/20230126/bmp-1847476754.html

https://ria.ru/20230112/mina-1844484307.html

черное море

румыния

украина

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в мире, черное море, румыния, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)