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Румынские водолазы уничтожили морскую мину в Черном море - РИА Новости, 27.01.2023
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Румынские водолазы уничтожили морскую мину в Черном море
Румынские водолазы уничтожили морскую мину в Черном море - РИА Новости, 27.01.2023
Румынские водолазы уничтожили морскую мину в Черном море
Водолазы в Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от румынского города Сфынтул-Георге, сообщает пресс-служба военно-морских сил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:35
2023-01-27T15:35
в мире
черное море
румыния
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Водолазы в Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от румынского города Сфынтул-Георге, сообщает пресс-служба военно-морских сил страны. Сотрудники пограничной полиции Румынии в четверг обнаружили морскую мину, дрейфующую возле пляжной зоны города Сфынтул-Георге. Они оцепили зону и уведомили местные власти. "Миссия по обезвреживанию морской мины, обнаруженной на пляже в Сфынтул-Георге, была выполнена без происшествий. Операция по уничтожению морской мины была проведена смешанной группой солдат-водолазов ВМС из Констанцы и Бабадага, которые специализируются на уничтожении взрывных устройств", - сообщается на сайте ВМС. Специалисты установили, что это была морская мина типа ЯМ. После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели четыре операции по уничтожению морской мины. По данным румынских властей, с марта по декабрь в западной части Черного моря уничтожены 53 морские мины. ФСБ РФ в марте прошлого года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
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в мире, черное море, румыния, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Черное море, Румыния, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
15:35 27.01.2023
 
Румынские водолазы уничтожили морскую мину в Черном море

В Румынии водолазы уничтожили дрейфующую в Черном море возле Сфынтул-Георге морскую мину

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВодолаз погружается под воду
Водолаз погружается под воду - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Водолаз погружается под воду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Водолазы в Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от румынского города Сфынтул-Георге, сообщает пресс-служба военно-морских сил страны.
Сотрудники пограничной полиции Румынии в четверг обнаружили морскую мину, дрейфующую возле пляжной зоны города Сфынтул-Георге. Они оцепили зону и уведомили местные власти.
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"Миссия по обезвреживанию морской мины, обнаруженной на пляже в Сфынтул-Георге, была выполнена без происшествий. Операция по уничтожению морской мины была проведена смешанной группой солдат-водолазов ВМС из Констанцы и Бабадага, которые специализируются на уничтожении взрывных устройств", - сообщается на сайте ВМС.
Специалисты установили, что это была морская мина типа ЯМ.
После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели четыре операции по уничтожению морской мины. По данным румынских властей, с марта по декабрь в западной части Черного моря уничтожены 53 морские мины.
ФСБ РФ в марте прошлого года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
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В миреЧерное мореРумынияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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