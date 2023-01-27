https://ria.ru/20230127/metro-1847804212.html

В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро

В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро - РИА Новости, 27.01.2023

В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро

Полицейские задержали мужчину, который на станции "Алексеевская" московского метро открыл пожарный кран и залил все вокруг водой, сообщила официальный... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:45

2023-01-27T11:45

2023-01-27T13:23

происшествия

россия

москва

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московский метрополитен

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который на станции "Алексеевская" московского метро открыл пожарный кран и залил все вокруг водой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Мужчина открыл пожарный кран и в присутствии пассажиров начал поливать пол и электропоезд. Затем он перекрыл воду и скрылся. В кратчайшие сроки полицейскими УВД на Московском метрополитене нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции. Объяснить мотивы своего поступка он не смог", — сказала она.На нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на десять суток.Когда именно произошел инцидент, Волк не уточнила.

https://ria.ru/20230118/salto-1845676341.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчина полил из пожарного рукава платформу и вагон в московском метро В московском метро мужчина размотал пожарный шлаг и начал поливать платформу. Зачем - объяснить не смог. 2023-01-27T11:45 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский метрополитен