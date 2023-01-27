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В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро - РИА Новости, 27.01.2023
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В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро
В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро - РИА Новости, 27.01.2023
В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро
Полицейские задержали мужчину, который на станции "Алексеевская" московского метро открыл пожарный кран и залил все вокруг водой, сообщила официальный... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:45
2023-01-27T13:23
происшествия
россия
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московский метрополитен
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который на станции "Алексеевская" московского метро открыл пожарный кран и залил все вокруг водой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Мужчина открыл пожарный кран и в присутствии пассажиров начал поливать пол и электропоезд. Затем он перекрыл воду и скрылся. В кратчайшие сроки полицейскими УВД на Московском метрополитене нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции. Объяснить мотивы своего поступка он не смог", — сказала она.На нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на десять суток.Когда именно произошел инцидент, Волк не уточнила.
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Кирилл Волков
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Мужчина полил из пожарного рукава платформу и вагон в московском метро
В московском метро мужчина размотал пожарный шлаг и начал поливать платформу. Зачем - объяснить не смог.
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происшествия, россия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московский метрополитен
11:45 27.01.2023 (обновлено: 13:23 27.01.2023)
 
В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро

В Москве поймали мужчину, помывшего из пожарного шланга поезд Калужско-Рижской линии метро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который на станции "Алексеевская" московского метро открыл пожарный кран и залил все вокруг водой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Мужчина открыл пожарный кран и в присутствии пассажиров начал поливать пол и электропоезд. Затем он перекрыл воду и скрылся. В кратчайшие сроки полицейскими УВД на Московском метрополитене нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции. Объяснить мотивы своего поступка он не смог", — сказала она.
На нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на десять суток.
Когда именно произошел инцидент, Волк не уточнила.
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ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московский метрополитен
 
 
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