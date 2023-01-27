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Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя" - РИА Новости, 27.01.2023
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Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя"
Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя" - РИА Новости, 27.01.2023
Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя"
Марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа, напоминающий морду... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:19
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа, напоминающий морду медведя. "Медведь на Марсе? Черты немного напоминают морду медведя. Что это на самом деле? Холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым видом излома (голова)", — говорится в релизе на сайте университета Аризоны. Снимок сделали 12 декабря используемой учебным заведением камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO. Характерный нос и рот, вероятно, образованы вулканическим или грязевым отверстием, а отложения могут быть лавовыми или грязевыми потоками. По данным СМИ, масштаб изображения указывает на то, что диаметр "морды медведя" достигает около двух километров.
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космос - риа наука, аризона, наса, марс
Космос - РИА Наука, Аризона, НАСА, Марс
11:19 27.01.2023 (обновлено: 12:23 27.01.2023)
 
Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя"

Спутник НАСА сфотографировал на Марсе рельеф, напоминающий морду медведя

© NASA/JPL-Caltech/UArizonaСнимок Марса, сделанный спутником НАСА
Снимок Марса, сделанный спутником НАСА
© NASA/JPL-Caltech/UArizona
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа, напоминающий морду медведя.
"Медведь на Марсе? Черты немного напоминают морду медведя. Что это на самом деле? Холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым видом излома (голова)", — говорится в релизе на сайте университета Аризоны.
Снимок сделали 12 декабря используемой учебным заведением камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO.
Характерный нос и рот, вероятно, образованы вулканическим или грязевым отверстием, а отложения могут быть лавовыми или грязевыми потоками.
По данным СМИ, масштаб изображения указывает на то, что диаметр "морды медведя" достигает около двух километров.
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