https://ria.ru/20230127/mars-1847794141.html

Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя"

Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя" - РИА Новости, 27.01.2023

Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя"

Марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа, напоминающий морду... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:19

2023-01-27T11:19

2023-01-27T12:23

космос - риа наука

аризона

наса

марс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847796766_145:134:1571:936_1920x0_80_0_0_a2f64568ebd3fee3d15819f09e6ad573.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа, напоминающий морду медведя. "Медведь на Марсе? Черты немного напоминают морду медведя. Что это на самом деле? Холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым видом излома (голова)", — говорится в релизе на сайте университета Аризоны. Снимок сделали 12 декабря используемой учебным заведением камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO. Характерный нос и рот, вероятно, образованы вулканическим или грязевым отверстием, а отложения могут быть лавовыми или грязевыми потоками. По данным СМИ, масштаб изображения указывает на то, что диаметр "морды медведя" достигает около двух километров.

https://ria.ru/20221128/proekt-1834816577.html

аризона

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, аризона, наса, марс