https://ria.ru/20230127/mars-1847794141.html
Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя"
Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя" - РИА Новости, 27.01.2023
Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя"
Марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа, напоминающий морду... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:19
2023-01-27T11:19
2023-01-27T12:23
космос - риа наука
аризона
наса
марс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847796766_145:134:1571:936_1920x0_80_0_0_a2f64568ebd3fee3d15819f09e6ad573.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа, напоминающий морду медведя. "Медведь на Марсе? Черты немного напоминают морду медведя. Что это на самом деле? Холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым видом излома (голова)", — говорится в релизе на сайте университета Аризоны. Снимок сделали 12 декабря используемой учебным заведением камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO. Характерный нос и рот, вероятно, образованы вулканическим или грязевым отверстием, а отложения могут быть лавовыми или грязевыми потоками. По данным СМИ, масштаб изображения указывает на то, что диаметр "морды медведя" достигает около двух километров.
https://ria.ru/20221128/proekt-1834816577.html
аризона
марс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847796766_123:0:1595:1104_1920x0_80_0_0_85528ac992dc53fa1c601faa202842c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, аризона, наса, марс
Космос - РИА Наука, Аризона, НАСА, Марс
11:19 27.01.2023 (обновлено: 12:23 27.01.2023)
Спутник НАСА сфотографировал на Марсе "морду медведя"
Спутник НАСА сфотографировал на Марсе рельеф, напоминающий морду медведя
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа, напоминающий морду медведя.
"Медведь на Марсе
? Черты немного напоминают морду медведя. Что это на самом деле? Холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым видом излома (голова)", — говорится в релизе на сайте университета Аризоны.
Снимок сделали 12 декабря используемой учебным заведением камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO.
Характерный нос и рот, вероятно, образованы вулканическим или грязевым отверстием, а отложения могут быть лавовыми или грязевыми потоками.
По данным СМИ, масштаб изображения указывает на то, что диаметр "морды медведя" достигает около двух километров.