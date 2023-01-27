https://ria.ru/20230127/mariupol-1847954812.html
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе - РИА Новости, 27.01.2023
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе
Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун заявил РИА Новости, что криминогенная обстановка в городе находится под контролем, полиция со своими... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:07
2023-01-27T17:07
2023-01-27T17:07
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
олег моргун
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МАРИУПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун заявил РИА Новости, что криминогенная обстановка в городе находится под контролем, полиция со своими обязанностями справляется. С момента освобождения города российскими войсками должность мэра Мариуполя занимал Константин Иващенко. Согласно указу врио главы ДНР от 24 января, новым главой администрации города назначен Олег Моргун, до этого руководивший Новоазовским районом республики. "Судя по сводкам, криминогенная ситуация в городе удерживается под контролем. Не ухудшается точно. Органы правопорядка со своими обязанностями справляются. Ситуация под контролем", - сказал Моргун. Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
https://ria.ru/20230127/mariupol-1847883102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, олег моргун
В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, Олег Моргун
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе
Мэр Мариуполя Моргун заявил, что криминогенная обстановка в городе находится под контролем