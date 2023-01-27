Рейтинг@Mail.ru
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/mariupol-1847954812.html
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе - РИА Новости, 27.01.2023
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе
Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун заявил РИА Новости, что криминогенная обстановка в городе находится под контролем, полиция со своими... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:07
2023-01-27T17:07
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
олег моргун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842018754_0:29:3152:1802_1920x0_80_0_0_197d830294bb7d2018c392639e7c9fe2.jpg
МАРИУПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун заявил РИА Новости, что криминогенная обстановка в городе находится под контролем, полиция со своими обязанностями справляется. С момента освобождения города российскими войсками должность мэра Мариуполя занимал Константин Иващенко. Согласно указу врио главы ДНР от 24 января, новым главой администрации города назначен Олег Моргун, до этого руководивший Новоазовским районом республики. "Судя по сводкам, криминогенная ситуация в городе удерживается под контролем. Не ухудшается точно. Органы правопорядка со своими обязанностями справляются. Ситуация под контролем", - сказал Моргун. Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
https://ria.ru/20230127/mariupol-1847883102.html
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842018754_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_c51188f6b80576bce6c2c2a92ac3bcbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, олег моргун
В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, Олег Моргун
17:07 27.01.2023
 
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе

Мэр Мариуполя Моргун заявил, что криминогенная обстановка в городе находится под контролем

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун заявил РИА Новости, что криминогенная обстановка в городе находится под контролем, полиция со своими обязанностями справляется.
С момента освобождения города российскими войсками должность мэра Мариуполя занимал Константин Иващенко. Согласно указу врио главы ДНР от 24 января, новым главой администрации города назначен Олег Моргун, до этого руководивший Новоазовским районом республики.
"Судя по сводкам, криминогенная ситуация в городе удерживается под контролем. Не ухудшается точно. Органы правопорядка со своими обязанностями справляются. Ситуация под контролем", - сказал Моргун.
Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
Двор в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 14:33
Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаНовоазовский районОлег Моргун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала